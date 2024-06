Rénovation du Centre Pompidou : un vaste programme de mobilité des œuvres pour pallier la fermeture

Le Centre Pompidou fermera ses portes pour rénovation et désamiantage à l'été 2025, pour une durée de cinq ans. Durant cette période, les collections du musée seront réparties dans plusieurs institutions culturelles en France et à l'étranger, afin de maintenir l'accès à l'art pour tous.

Un compromis à minima. Le Centre Pompidou de Paris sera rénové ainsi que désamianté à partir de l’été 2025. Les travaux investiront le musée du 4e arrondissement de Paris jusqu’à 2030. En attendant, les œuvres seront envoyées dans d'autres musées.

Alors qu'une pétition lancée par de nombreuses personnalités politiques, artistiques et intellectuelles - dont Manuel Valls ou encore Julie Gayet - alertait sur une fermeture totale du site pendant une si longue période, la ministre de la Culture Rachida Dati a rappelé l'inéluctabilité des travaux.

Un programme ambitieux de mobilité des tableaux et installations a toutefois été mis en place pour assurer la continuité de la mission culturelle du Centre Pompidou pendant les travaux. La ministre de la Culture a annoncé au micro de Sud Radio, lundi 17 juin, avoir rencontré les associations des commerçants et galeristes du quartier pour s'assurer de leur implication et de leur soutien à ce projet.

Des œuvres exposées dans toute la France et à l'étranger

La majorité des oeuvres seront présentées au Grand Palais Éphémère et dans de grands musées parisiens tels que le Musée d'Orsay, le Musée de l'Orangerie, le Jeu de Paume et le Musée du quai Branly - Jacques Chirac. D'autres œuvres voyageront vers le Centre Pompidou-Metz et des territoires d'Outre-mer, comme la Martinique et la Guadeloupe.

Enfin, des partenariats seront noués avec des galeries d'art du quartier Beaubourg pour exposer une partie des collections. Ce programme de mobilité des œuvres vise à assurer l'engagement du ministère de la Culture pour maintenir l'accès à l'art pendant la fermeture du Centre Pompidou. Il permettra également de faire découvrir les collections du musée à un public plus large et de renforcer les liens avec les territoires.