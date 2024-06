«Vice-Versa» : Disney+ va bientôt diffuser une série adaptée du film Pixar

Alors que «Vice-Versa 2» cartonne sur les écrans du monde entier, avant sa sortie française ce mercredi, Pete Docter, directeur de la création chez Pixar, annonce l’arrivée prochaine d’une série dérivée.

Tandis que le nouveau «Vice-Versa» explose les compteurs du box-office, une série dérivée devrait prochainement arriver sur Disney+.

«On a terminé, a-t-il indiqué à Entertainment Weekly. La série devrait être diffusée dès le printemps prochain. Je ne suis pas certain qu'on ait déjà fixé la date exacte ? Mais vous vous souvenez de la zone du cerveau de Riley où sont fabriqués ses rêves ? Dans 'Vice-Versa', le fonctionnement de cet endroit est à peine expliqué, on comprend juste pourquoi ils sont tous si bizarres. On veut continuer à explorer le monde des rêves et leur pouvoir : comment ils affectent nos vies au réveil. C'est un concept très cool», a-t-il ajouté.

Nul doute que la série sera très attendue… Après l’immense succès du premier film, un classique instantané qui a rapporté quelque 840 millions d'euros au box office, «Vice-versa 2» démarre très très fort. Il a en effet battu le record du plus gros week-end d'ouverture pour un film d'animation dans le monde entier, faisant mieux que «Super Mario Bros.» qui, avec à 375,6 millions de dollars dans 70 pays, était jusqu’ici le plus gros démarrage pour un film d’animation. Aux États-Unis, le nouveau Disney/Pixar représente le plus gros démarrage de 2024 avec 155 millions de dollars dans 4.440 salles. C’est aussi le meilleur lancement depuis «Barbie», en juillet dernier (162 M$).