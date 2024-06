Ben Affleck et Matt Damon joueront de nouveau ensemble dans un thriller intitulé «RIP»

Ben Affleck et Matt Damon vont se retrouver une fois de plus dans un film, à l'affiche de «RIP».

Amis de longue date, Ben Affleck et Matt Damon joueront dans «RIP», a cette semaine rapporté le magazine Deadline. Il s’agit d’un thriller policier écrit et réalisé par Joe Carnahan, réalisateur des films de «Narc» et «Smokin' Aces» (dans lesquels Ben Affleck est également apparu), ainsi que «The A-Team», «The Grey», ou encore «Copshop».

Les deux acteurs qui se connaissent depuis l’enfance, ont souvent joué ensemble. Ils s’étaient pour la première fois donné la réplique dans «Will Hunting».

Ils sont ensuite réapparus conjointement dans des films comme «Dogma», «Jay and Silent Bob Strike Back», «The Last Duel» et plus récemment, «Air».

A noter que «RIP» n’est pas le seul film sur lequel ils travaillent actuellement puisque Ben Affleck projette de réaliser «Animals» (Netflix) avec Matt Damon dans le rôle principal.

On ne sait pas encore grand-chose de «RIP» car les détails de l'intrigue sont gardés secrets, selon Deadline. Aucun distributeur n’a encore été désigné, mais le film devrait en trouver un «bientôt».

En attendant que ces projets ne voient le jour, Matt Damon, vu dernièrement dans «Oppenheimer» et «Drive-Away Dolls», est au casting du prochain Doug Liman («Edge of Tomorrow»), intitulé «The Instigators». De son côté, Ben Affleck, dont le mariage avec Jennifer Lopez bat de l’aile, est annoncé au casting de «The Accountant 2» dont la date de sortie n’a pas été annoncée.