Céline Dion : en pleine crise de spasmes, la star «se tord de douleur» dans une «choquante» séquence de son documentaire

Une impressionnante séquence du documentaire «Je suis : Céline Dion» dévoile la star se tordant de douleur en pleine crise due au syndrome de l’homme raide, maladie rare qui bouleverse son quotidien depuis plusieurs années.

La lutte est âpre. Céline Dion se bat depuis «17 ans» contre le syndrome de l’homme raide, une maladie neurologique rare qui lui provoque notamment de violents spasmes. Filmée par Irène Taylor pour les besoins de «Je suis : Céline Dion» qui sera dévoilé ce 25 juin sur Prime, un documentaire dans lequel la star de 56 ans raconte son combat quotidien, la chanteuse ne cache rien de la souffrance qui la tient éloignée de la scène et des studios.

Dans une séquence «glaçante et poignante» visionnée par Le Parisien, la star québécoise est en effet victime d’une crise alors qu’elle est allongée sur le ventre sur une table médicale où elle s’est installée à la base «pour une banale séance de relaxation» avec son médecin sportif, une séance qui tout à coup «se transforme en intervention urgente. Ce sont d’abord ses pieds qui se raidissent, puis tout son corps. Le praticien la bouge délicatement sur le côté, prend son pouls, très fort. Elle a le regard fixe, vide, la bouche ouverte. Sa lèvre remue toute seule, la douleur la fait gémir longuement, puis pleurer», décrivent nos confrères.

«Ses managers observent de loin, s’inquiètent. ‘Si elle a d’autres spasmes, on appelle les secours’, leur dit-on. ‘Serre ma main Céline. On va ralentir ta respiration’» la rassure le médecin qui lui administre un spray nasal destiné à faire baisser sa fréquence cardiaque. «Bon retour parmi nous.», dit-il à la chanteuse quand la crise commence à s’éloigner.

Cette crise de spasmes, «fait froid dans le dos», comme l’explique aussi Le Journal de Montréal qui a également pu la voir lundi soir lors d’une avant-première. «Le moment fort (du documentaire, ndlr), choquant même, se produit quand elle fait une crise de spasmes devant les caméras. Il ne faut que quelques instants pour que Céline se torde de douleur devant nos yeux alors que tout allait bien juste auparavant. Cela commence par un spasme à un pied et puis c’est l’embrasement. Ses bras, ses jambes, ses doigts, tout son corps se crispe (…) C’est assurément un moment bouleversant, car on se sent à la fois voyeur et impuissant devant une Céline qui souffre et devient non verbale. Surtout que la caméra s’approche tout près de son visage».

L’émotion a été telle durant la projection qu’une femme a fait un malaise rapporte également la publication, tandis qu’une autre «a dû être escortée vers la sortie». Le film montre en tous les cas comment la star travaille d’arrache-pied pour revenir sur scène. Le grand retour sera-t-il pour les JO de Paris comme il se murmure depuis quelques semaines ? Là ou ailleurs, elle s’est fait la promesse de retrouver tôt ou tard ses fans qui lui manquent beaucoup.