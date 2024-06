Céline Dion : sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris se précise-t-elle ?

Céline Dion participera-t-elle à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris ? De nouveaux éléments tendraient à le confirmer.

Alors que depuis plusieurs semaines circule la rumeur selon laquelle elle prendra part à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Le Parisien a ce mardi 18 juin laissé entendre que Céline Dion pourrait bel et bien se retrouver sur scène ce jour-là.

«La star québécoise de 56 ans pourrait même interpréter ‘L’Hymne à l’amour’» le soir de l’ouverture des jeux, car «une demande officielle d’utilisation de la chanson d’Édith Piaf a été faite par le [comité], sans donner le nom de l’artiste qui la reprendrait», font savoir nos confrères.

Ces derniers précisent que «les ayants droit d’Édith Piaf ont également donné leur accord pour l’utilisation gracieuse de ‘La Vie en rose’, qui pourrait être reprise par Aya Nakamura».

La star québécoise, dont la carrière a été ébranlée par de graves problèmes de santé et qui ne cache pas que son combat contre le syndrome de l’homme raide n’est pas terminé et la contraint à une lutte sans relâche, a néanmoins confié à plusieurs reprises, comme récemment au micro d’Anne-Claire Coudray, sa détermination sans faille à revenir un jour sur le devant de la scène : «Je vais revenir sur scène. Je ne sais pas quand, mais je vais revenir sur scène. Vous me manquez beaucoup», a-t-elle promis à ses fans qui sont, c’est certain, nombreux à espérer la voir ce 26 juillet…