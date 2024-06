«Danse avec les stars» : le danseur Christian Millette annonce publiquement son homosexualité et se confie sur le harcèlement qu’il a subi 

Danseur professionnel dans l’émission «Danse avec les stars» depuis douze ans, Christian Millette a annoncé publiquement son homosexualité à l’occasion du mois des fiertés. Il s’est aussi confié sur le harcèlement qu'il a subi.

Vous le connaissez pour ses qualités de danseurs et son côté jovial. Christian Millette, danseur depuis douze ans dans l’émission «Danse avec les stars» et chouchou d’une bonne partie du publique, a profité du mois des fiertés pour rendre publique son homosexualité.

«J’en ai jamais vraiment parlé publiquement, confie le danseur dans une interview avec paint media. Aujourd’hui, c’est peut-être important de me libérer de ça.»

«Il n’y a pas d’âge pour faire son coming-out», souhaite montrer Christian Millette à toutes les générations. Lui par exemple a attendu longtemps avant de l’annoncer à ses proches, et ne le fait publiquement qu’à 42 ans. Il explique que rien que le fait d’accepter soi-même son homosexualité est un cheminement long et difficile.

Une homophobie intériorisée

Dans une première partie de sa vie, Christian Millette se sentait hétérosexuel, ou du moins il voulait se convaincre qu’il était hétérosexuel : «J’ai eu des relations hétérosexuelles jusqu’à l’âge de 25-26 ans, confie-t-il. J’ai toujours essayé d’être hétérosexuel même si je savais qu’un jour il faudrait que je fasse ce coming-out».

«J’ai eu ma première relation homosexuelle à 26 ans et j’en étais malade. Je suis arrivé chez moi, j’étais malade dans la douche parce que psychologiquement c’était contre moi», raconte le danseur. Il a compris récemment qu’il faisait à l’époque de l’homophobie intériorisée.

Il s’en voulait tellement d’être homosexuel qu’à travers lui, il était homophobe aussi envers les autres : «Je détestais les gays parce que je me détestais moi-même.»

Le cheminement a été long et semé d’embûches pour Christian Millette, avant, enfin, de s’assumer en tant qu’homosexuel.

«Si mon coming-out se passait mal, j’en aurais probablement fini avec ma vie», a déclaré le danseur, une phrase qui témoigne de la violence de la situation pour lui à l’époque.

C’est à l’âge de 30 ans qu'il a enfin commencé à l’annoncer à ses proches, ceux en qui il avait vraiment confiance.

«À l’école, je me faisais traiter de tapette»

Christian Millette est revenu sur un épisode douloureux de sa vie, son enfance. Comme trop d’enfant stigmatisés, il était harcelé par ses camarades : «Ça m’a pris du temps pour mettre des mots sur le harcèlement scolaire que je subissais, se rappelle l’artiste. On m’a traité de gay parce que j’étais danseur. On imitait des faux pas de danses, des trucs très ballettiques, alors que je ne faisais pas de danse classique du tout».

«Je me faisais traiter de tapette, témoigne-t-il. On n’utilise pas les mêmes termes au Québec qu'en France mais c’est vrai que j’ai toujours été un peu marqué par ça et j’ai toujours eu des séquelles au fur et à mesure de ma vie. C’était très dur de me détacher de ça.» Peu importe les mot choisis, la violence était la même, et cela peut laisser des traces indélébiles ou dures à effacer.

Aujourd’hui, Christian Millette est un homme épanoui, qui reçoit le soutien de ses proches, qui sont sensibles à son courage et à son initiative : «Mon parrain est homosexuel, ma tante aussi...»

Il souhaite aujourd’hui être un exemple pour la communauté homosexuelle, à travers tout ce qu’il a vécu, pour essayer de convaincre de libérer la parole et de passer au-dessus des jugements.