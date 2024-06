Don Omar : le célèbre chanteur portoricain soigne un cancer 

Le chanteur portoricain Don Omar, notamment auteur de «Danza Kuduro», a annoncé être atteint d'un cancer, sans préciser de quelle nature. Il semble suivre un traitement à l'hôpital d'Orlando (Floride).

Nous avons tous au moins une fois dansé sur l’air de «Danza Kuduro», célèbre tube de Don Omar et Lucenzo, sorti en 2010. L’auteur de ce titre, Don Omar a annoncé en début de semaine être atteint d'un cancer, qu’il soigne à l’hôpital d'Orlando, en Floride.

«Aujourd'hui oui, mais demain je n'aurai plus de cancer. Les bonnes intentions sont les bienvenues. A bientôt», a-t-il publié, en espagnol, sur son compte instagram.

Le chanteur de 46 ans, considéré par de nombreux fans et spécialistes comme «le roi du reggaeton», n’a pas donné plus de détails sur le type de cancer dont il est atteint. Il n'a pas non plus donné d'indication sur le traitement qu’il reçoit.

Grande star du reggaeton, il a grandement contribué à populariser le genre musical en dehors des frontières de l’Amérique latine. L’album «The last don», sorti en 2003, l’a propulsé au rang de star internationale de la musique.

Il comptabilise 13 nominations aux Latin Grammy Awards, qu’il a remportés à deux reprises.

Il a également fait plusieurs apparitions en tant qu’acteur, comme dans la saga Fast And Furious, ou il a interprété le rôle de Rico Santos.

Le chanteur déjà guéri ?

Même s'il a choisi de partager la nouvelle avec ses fans, le chanteur est resté plutôt évasif sur sa maladie. Mardi, le lendemain de l'annonce de son cancer, il publiait une photo de lui, faisant le signe «V» avec ses doigts, et la légende :

«Aujourd'hui, je me suis réveillée sans cancer et reconnaissant. Je vous remercie pour vos vœux, vos prières et vos milliers de messages. Mon opération a été un succès et il est temps pour moi de me rétablir.»

Le chanteur est-il guéri ? Ou sur la voie de la guérison ? Les abonnés du chanteur doivent en tout cas attendre davantage de nouvelles avec impatience.

Ce dernier a prévu une tournée américaine du 7 août au 15 septembre, avec pas moins de 18 concerts au programme.