Hit Man : qui est Gary Johnson, l'homme qui a inspiré le film avec Glen Powell ?

Film présenté en avant-première à la Mostra de Venise en 2023, «Hit Man» voit Glen Powell incarner Gary Johnson, un policier dont la mission est d’empêcher que des meurtres ne soient commis, en se faisant passer pour un tueur à gages. Une histoire inspirée de faits réels.

Une vie solitaire. Film développé par Richard Linklater et Glen Powell (Top Gun : Maverick), qui y tient également le rôle principal, «Hit Man» avait fait sensation lors de sa projection à la dernière Mostra de Venise. L’histoire suit les aventures rocambolesques d’un homme appelé Gary Johnson, un professeur en psychologie qui va se retrouver malgré lui devenir un policier se faisant passer pour un tueur à gages. Opérant sous de fausses identités, il va se retrouver face à un dilemme, quand il rencontre une jeune femme battue par son compagnon.

Cette comédie, qui sera à découvrir en France à la rentrée prochaine sur CANAL+ sous le label CANAL+ Premières, s’inspire de la vraie vie de Gary Johnson, dont l’étonnante carrière au sein des forces de l’ordre a fait l’objet d’une enquête, publiée en 2001 dans le mensuel américain Texas Monthly. On y apprend que Gary Johnson a déménagé à Houston en 1981 dans l’espoir de suivre un doctorat en psychologie à l’Université. Recalé, il a trouvé un emploi en tant qu’enquêteur auprès du bureau du procureur.

Quelques années plus tard, la carrière de Gary Johnson va prendre un tournant inattendu quand il se retrouve en charge d’une affaire impliquant Kathy Scott, une jeune femme travaillant dans un laboratoire, ayant contacté un agent de libération sous caution avec l’objectif d’embaucher un tueur à gages pour éliminer son mari. Quand la police en a été informée, Gary Johnson a été chargé d’incarner le tueur à gages.

Un talent de comédien

Depuis ce jour, à chaque fois qu’une personne était soupçonnée de vouloir engager un tueur à gages dans la région, Gary Johnson était appelé pour se faire passer pour un professionnel de l’exécution, avec pour mission de recueillir les propos explicites du commanditaire concernant ses intentions meurtrières. «Il est le parfait caméléon», révèle un avocat.

«Gary est un vrai artiste capable de devenir n’importe quelle personne que vous souhaitez qu’il soit en fonction de la situation. Il ne perd jamais son sang-froid, il dit toujours ce qu’il faut. Il est capable de persuader les personnes riches et moins riches, qui ont du succès ou non, qu’il est celui qu’ils recherchent. Il parvient à les tromper à chaque fois», ajoute-t-il.

Selon Skip Hollandsworth, l’auteur de l’article, Gary Johnson pourrait être considéré «comme un des meilleurs comédiens de sa génération, tellement talentueux qu’il est en mesure de jouer dans n’importe quelle situation et selon n’importe quel scénario». Il précise toutefois que le vrai Gary Johnson ne se déguisait que très succinctement, contrairement au personnage incarné par Glen Powell «qui a été poussé à l’extrême».

Un homme solitaire

Comme dans le film, il s’est retrouvé à venir en aide à une femme victime de violence de la part de son compagnon, mais il n’y a aucun moyen de savoir s’il était impliqué de manière romantique avec cette personne. L’article de Texas Monthly évoque toutefois les difficultés rencontrées par Gary Johnson dans sa vie amoureuse, lui qui a été marié à trois reprises, et qui est décrit comme «un solitaire» par sa deuxième épouse, notamment en raison de ses difficultés à faire confiance aux autres.

«Il venait aux soirées et passait un bon moment, et il est toujours amical, mais il aime être seul et au calme», assure-t-elle. «Cela me fascinera toujours qu’il ait été capable de changer ses traits de personnalités pour faire croire à d’autres qu’il était un tueur sans foi ni loi», précise-t-elle.

Dans un souci d’ajouter de la tension et du drame, «Hit Man» prend plusieurs libertés avec la réalité de l’histoire de Gary Johnson qui, contrairement à la version du film, n’a jamais été complice d’un meurtre dans le cadre d’une affaire où il était impliqué par exemple. Son travail au sein de la police a permis l’arrestation de plus de 70 personnes. Il est mort à l’âge de 75 ans, en 2022.

Le film de Richard Linklater et Glen Powell se concentre sur les moments les plus marquants de la carrière de Gary Johnson, en y ajoutant certains éléments pour en faire un divertissement de qualité. Une belle manière de lui rendre hommage.