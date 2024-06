Tir mortel sur le tournage de «Rust» : Alec Baldwin démontrait un comportement irresponsable avec les armes avant l'accident

Les procureurs dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film «Rust» ont l’intention de démontrer le comportement irresponsable et dangereux d’Alec Baldwin dans le maniement des armes à feu, avant le décès de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Un nouvel argument. Selon le site américain Variety, les procureurs dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film «Rust», Kari Morrissey et Erlinda Johnson, ont ajouté un nouveau document au dossier du procès pour homicide involontaire d’Alec Baldwin, qui doit débuter le 9 juillet prochain au tribunal de la ville de Santa Fe.

Ils affirment être en possession de nouvelles preuves attestant du comportement irresponsable et dangereux du comédien sur le tournage du film, tirant des munitions à blanc en direction de certains membres des équipes techniques. Ils accusent également Alec Baldwin d’avoir chahuté avec une arme à feu pendant les sessions d’entraînement, et affirment qu’il faisait preuve d’un comportement «erratique et agressif» pendant le tournage, ce qui a suscité des inquiétudes quant au respect des règles de sécurité.

18 mois de prison ferme

En octobre 2021, le producteur et acteur s'entraînait avec un pistolet Colt.45 avant une scène de «Rust», un western tourné près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Lors de cet entraînement, l'arme a explosé, causant la mort d'Halyna Hutchins, 42 ans, et blessant le réalisateur Joel Souza avec une balle réelle. Alec Baldwin a fait le choix de plaider non coupable le 31 janvier. En cas de condamnation, il risque jusqu'à 18 mois de prison.

En mars dernier, l'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, a été jugée coupable d'homicide involontaire par un tribunal américain. Elle a été condamnée à une peine de 18 mois de prison ferme en avril dernier. Une condamnation pour laquelle ses avocats ont fait appel le mois suivant.