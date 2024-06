L'acteur Donald Sutherland, star de la saga Hunger Games, est mort à l'âge de 88 ans

Donald Sutherland, star des films les Douze Salopards et de la saga Hunger Games est décédé, a annoncé sa famille ce jeudi 20 juin. Âgé de 88 ans, l'acteur d'origine canadienne et père du comédien Kiefer Sutherland avait obtenu un oscar d'honneur en 2017.

Il savait incarner tous les rôles. Acteur éclectique et célèbre pour son rôle dans les «Les Douze Salopards» ou celui de dictateur dans «Hunger Games», Donald Sutherland est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé jeudi son fils Kiefer Sutherland.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024