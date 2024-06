Le cinéma parisien La Clef sauvée de la disparition grâce à Quentin Tarantino et de nombreuses personnalités du cinéma

Ce mercredi 19 juin, le collectif La Clef Revival, militant pour la sauvegarde du cinéma La Clef (5e arrondissement de Paris), a annoncé hier le rachat de l'établissement après plusieurs années de lutte. Des cinéastes comme Quentin Tarantino, Cédric Klapisch ou encore Agnès Jaoui ont largement participé aux campagnes de dons.

«On a presque du mal à y croire, tant le chemin a été long». Ouf de soulagement pour les militants de La Clef Revival, qui ont milité pour la sauvegarde du cinéma La Clef, situé dans le 5e arrondissement. Après une bataille de plusieurs années qui les a opposés à leur bailleur, qui souhaitait vendre l'infrastructure, le collectif a annoncé ce mercredi 19 juin avoir racheté le bâtiment.

«Il aura fallu lutter pendant presque cinq ans. Cinq ans de réflexions, de rencontres, de négociations, de bouteilles à la mer, d’idées folles, de déconvenues et de belles surprises. Il aura fallu des milliers d’heures de réunion, des nuits courtes, et des mails à la terre entière. Occuper puis acheter La Clef a requis un effort immense, coordonné, et de la persévérance – et cela n’a été possible que parce que des dizaines de personnes ont travaillé ensemble, se sont formé·es les un·e·s les autres et se sont relayées», est-il expliqué dans le communiqué.

Occupations, cagnotte en ligne et soutien massif du monde du cinéma

Les tracas du cinéma La Clef remontent même à 2015, lorsque le Conseil social et économique (CSE) de la Caisse d'épargne d'Île-de-France a souhaité vendre le bâtiment, qu'il ne jugeait pas assez rentable. Les négociations, restées infructrueuses, avaient mené à l'occupation du lieu par de nombreux militants, avant d'être expulsés en 2022.

Face à cette situation, La Clef Revival, via son fonds de dotation du même nom, avait lancé le projet de racheter l'infrastructure. L'objectif étant de poursuivre une ligne éditoriale basée sur la diffusion de «films rares», peu diffusés en salles, avec des séances de cinéma à prix libre. Plusieurs leviers avaient ainsi été mis en place, comme une vente d'œuvres d'art au Palais de Tokyo, ainsi qu'une cagnotte en ligne. Plus de 5.000 personnes avaient contribué à cette dernière, pour un montant dépassant les 400.000 euros. Parmi eux, des membres éminents du milieu du cinéma français, comme Céline Sciamma, Leos Carax ou encore Agnès Jaoui.

Même des personnalités du cinéma américain avaient partagé leur soutien à la lutte. C'est le cas de David Lynch et surtout Martin Scorsese, qui avait réalisé une vidéo et signé une tribune dans le journal Libération. «La Clef doit rester une salle de cinéma. Pourquoi devrions-nous nous émouvoir de la disparition d’un cinéma de plus ? Parce que cela compte. Chaque salle compte», avait écrit le cinéaste.

Selon Deadline, un autre mécène de poids a permis ce rachat. Il s'agit ni plus ni moins que de Quentin Tarantino. «Il était intéressé par le projet et nous a envoyé un mystérieux mail demandant : "Combien vous faut-il pour avoir le cinéma ?". L'objet du mail était "C'est Quentin Tarantino" et à la fin, il y avait écrit "envoyé depuis mon IPad". Il a demandé combien nous avions besoin et a ensuite tout couvert. Cela nous a permis d'achever le financement», détaille le collectif auprès de nos confrères américains.

La réouverture de l'établissement est prévue le 27 juin prochain, pour quatre jours, avant de commencer des travaux de rénovation obligatoires. Les cinéphiles sont appelés à venir à 6h du matin, avec la projection de «Cléo de 5 à 7» d'Agnès Varda, en présence de sa fille Rosalie. Le cinéma reprend une activité normale au mois de juin 2025.

Une nouvelle qui aura de quoi enthousiasmer les cinéphiles parisiens et, peut-être, les réconforter de la perte de l'UGC Normandie, établissement mythique des Champs-Élysées qui a fermé ses portes le 13 juin dernier.