Mort de Donald Sutherland : les 5 films de l'acteur canadien à revoir absolument

Donald Sutherland, décédé ce jeudi 20 juin à l’âge de 88 ans, est principalement connu du grand public pour ses apparitions dans la saga «Hunger Games». Très prolifique, l’acteur canadien compte quelques incontournables dans son immense filmographie.

JFK – 1991

Considéré comme l'un des meilleurs films réalisés par Oliver Stone, «JFK» concentre son récit autour de l’enquête menée par l’avocat Jim Garrison, brillamment incarné par Kevin Costner, sur l’assassinat du président américain John F. Kennedy à Dallas en 1963, et la découverte d’une vaste conspiration. Donald Sutherland y apparaît le temps d’une scène – mais pas n’importe laquelle – dans la peau de Mr X, qui va exposer les mécanismes de la conspiration au personnage principal et au spectateur. L'une des plus grandes scènes de l’histoire du cinéma. Tout simplement.

Des gens comme les autres – 1980

Premier film réalisé par Robert Redford, «Des gens comme les autres» a été récompensé par deux Oscars, celui du meilleur film et du meilleur réalisateur en 1981. Donald Sutherland y incarne un père de famille qui, après le décès de son fils aîné, voit les relations entre le fils cadet et sa mère se détériorer inexorablement. Un film puissant sur le deuil, la famille, les normes sociales et les relations parents/enfants.

1900 – 1976

Réalisé par Bernado Bertolucci, «1900» est un film incontournable à plus d’un titre. S’il fallait ne retenir que deux raisons, on commencera par citer la présence au générique de Robert De Niro, Gérard Depardieu et Burt Lancaster. La deuxième est son histoire passionnante autour du destin croisé de deux garçons dans l’Italie du début du XXe siècle qui verra la montée des revendications sociales d’un côté et du fascisme de l’autre. Un film saisissant.

L’invasion des profanateurs – 1978

Donald Sutherland est devenu un mème Internet au XXIe siècle grâce à ce film, en raison de cette image de lui pointant l'objectif du doigt, la bouche ouverte, et les yeux révulsés.

© D.R.

Ce long métrage de science-fiction de Philip Kaufman, adapté du romain éponyme de Jack Finney publié en 1955, se révèle toutefois être un petit bijou du cinéma d'horreur avec cette histoire centrée sur une force mystérieuse s’emparant du corps des habitants d’une ville américaine. Avec Jeff Goldblum au générique.

Orgueil et préjugés – 2005

Un peu de modernité pour terminer, avec cette adaptation très réussie de l’œuvre de Jane Austen avec Keira Knightley et Matthew Mcfayden (Succession) dans les rôles principaux. Donald Sutherland n’y joue qu’un personnage secondaire, mais échappe pour une fois à un rôle de sadique, d’homme étrange ou d’anti-héros comme il en a eu tant (et c’est très bien) au cours de sa carrière. Il y démontre, avec talent, une autre facette de son répertoire tout à fait ravissante.