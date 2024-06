Musique : Camila Cabello, Meghan Thee Stallion, Imagine Dragons... Voici les 17 sorties d'albums les plus attendues de l'été 2024

L’été approche à grands pas, tout comme la sortie de certains albums très attendus.

Camila Cabello

L'ancienne chanteuse de Fifth Harmony qui a depuis connu le succès notamment avec ses duos avec Shawn Mendes, sortira «C, XOXO», un album avec lequel elle s’embarque définitivement dans l’hyperpop.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion, qui est désormais une artiste indépendante avec son propre label de musique, a déjà sorti trois singles enflammés sur le thème du serpent avant l'arrivée de son album «Megan», le 18 juin.

Gracie Abrams

Depuis ses débuts avec «Mean It» en 2019, Gracie Abrams, fille du réalisateur J. J. Abrams, s'est fait connaître grâce à ses mélodies touchantes qui lui ont récemment valu une nomination aux Grammy Awards 2024 pour le meilleur nouvel artiste, ainsi qu’une prestation de choix en première partie de la nouvelle reine de l’industrie musicale, alias Taylor Swift. Le 21 juin, elle sortira «The Secret of us».

Kehlani

Connue et reconnue pour son style pop, la chanteuse Kehlani, 29 ans, sortira déjà son quatrième album, «Crash», ce 21 juin.

Imagine Dragons

Faut-il encore les présenter, les mastodontes de pop/rock seront de retour avec «Loom» le 28 juin. Un disque plein de tubes comme les précédents.

Omar Apollo

Le nouvel album d'Omar Apollo, «God Said No», devrait sortir le 28 juin, et il a récemment sorti un appétissant premier extrait, «Spite».

Clairo

Claire Cottrill, mieux connue sous le nom de Clairo, sortira on troisième album «Charm» le 12 juillet, un nouvel opus précédé par le charmant single «Sexy to Someone».

Ani DiFranco

L'auteure-compositrice-interprète Ani DiFranco a annoncé la sortie de 32e album, «Unprecedented Sh!t», pour le 12 juillet.

Common x Pete Rock

Avec «The Auditorium Vol. 1», qui sortira le 12 juillet, Common et Pete Rock nous offriront du bon hip-hop old school.

Cassandra Jenkins

Cassandra Jenkins sera de retour avec «My Light, My Destroyer», un album qui sortira le 12 juillet.

Remi Wolf

Sa musique psychédélique avec une légère teinte rock a charmé Olivia Rodrigo, qui l’a embarquée pour faire les premières parties de sa tournée mondiale. L’heure sera venue pour Remi Wolf de sortir son premier album, «Big Ideas», le 12 juillet.

Jimin

Jimin de BTS sortira son deuxième album, «MUSE», le 19 juillet. Cet album, enregistré avant que le chanteur ne rejoigne l’armée à la fin de l’année dernière, fait suite à son premier album solo officiel «Face», sorti en mars 2023.

Milton Nascimento & Esperanza

Esperanza Spalding a annoncé un nouvel album collaboratif avec le célèbre chanteur brésilien Milton Nascimento, «Milton + Esperanza», qui devrait sortir le 9 août.

Sabrina Carpenter

Son disco-pop single «Espresso» aura d’ici là beaucoup tourné, le nouvel album de Sabrina Carpenter, «Short N' Sweet», son 6e, sortira le 23 août.

Fontaines DC

Les post-punk Irlandais de Fontaines DC dévoileront leur «Romance» le 23 août. Un disque produit par James Ford, qui a travaillé avec Arctic Monkeys et Blur, et qui devrait sonner très rock nineties, à l’instar du single «Starbuster».

Nick Cave

Après plus de quarante ans de carrière, Nick Cave et ses Bad Seeds continuent à prendre tous les chemins de traverse du rock avec «Wild God», un 18e album à paraître le 30 août.

Jamie xx

Le 20 septembre le producteur anglais, surtout connu en tant que membre du groupe indépendant The xx, sortira son deuxième album «In Waves».

A noter qu’Eminem, Cardi B, Liam Payne, Lorde, Asap Rocky, ou encore SZA… sortiront possiblement un album très prochainement, mais dont la date n'a pas encore été précisée à l’heure où nos écrivons ces lignes.

En ce qui concerne la rentrée, en septembre on attend déjà le treizième l’album de Snow Patrol et en octobre, le 4, celui de Coldplay. Le 11, devrait sortir celui de The Offsping.