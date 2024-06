Queen : voici la somme astronomique dépensée par Sony Music pour l'acquisition du catalogue du groupe

Selon une information confirmée par le site américain Variety, la société Sony Music vient d’acquérir la totalité des droits du catalogue musical de Queen, pour la somme d’1 milliard de livre sterling, soit environ 1,18 milliard d’euros.

Fin du suspens. Après des mois de rumeurs et de négociations autour des droits de l’intégralité du catalogue musical de Queen, il a été annoncé par le site américain Hits Daily Double, et confirmé par Variety, que celui-ci vient d’être vendu à la société Sony Music pour la somme d’1 milliard de livre sterling, soit environ 1,18 milliard d’euros. Une nouvelle de taille dans le monde de l'industrie musicale, tant la répartition des droits du groupe de rock britannique - qui figurent parmi les plus lucratifs au monde - est complexe.

L’accord prévoit une exception pour les revenus générés lors des performances sur scène, qui reviendront aux deux derniers membres de Queen toujours en vie, Brian May et Roger Taylor, qui continuent de faire des tournées, accompagnés du chanteur Adam Lambert. Il existe également une exception pour une partie des droits musicaux sur le marché américain et canadien, dont Disney avait fait l’acquisition pour un montant tenu secret dans les années 2000, après un contrat de licence signé en 1991. Des droits qui sont aujourd’hui attribués à Disney à perpétuité.

Tous les autres droits de Queen – qu’il s’agisse du catalogue musical, le nom, la publicité, la monétisation, la reproduction, etc. – sont désormais la propriété de Sony Music. Le contrôle de certains de ces droits sera toutefois effectif à une date ultérieure, en fonction de l’expiration des accords en cours (en 2026 ou 2027), notamment les droits de licence pour le reste du monde (hors US-Canada donc). Les royalties touchées par les deux membres du groupe restants finiront également dans l’escarcelle de Sony Music à leur mort.