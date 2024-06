Royaume-Uni : la diffusion d'un film entièrement écrit par une intelligence artificielle annulée face au tollé du monde du cinéma

Un cinéma londonien a décidé d'annuler la projection d'un film «entièrement écrit par une intelligence artificielle», face à l'inquiétude croissante du milieu du cinéma sur cette problématique.

Le monde du cinéma rejette toujours l'émergence de l'intelligence artificielle (IA). À Londres (Royaume-Uni), un cinéma a annulé la projection du long-métrage «The Last Screenwriter» (Le dernier scénariste, en français), film qui a été entièrement scénarisé par une IA, qui devait avoir lieu ce dimanche, rapporte la BBC.

Le long-métrage, créé par le réalisateur Peter Luisi, suit l'histoire d'un scénariste, Jack, qui découvre l'existence un logiciel avancé d'écriture de scénarios. D'abord sceptique, Jack comprend par la suite que l'IA surpasse ses compétences et pourrait lui permettre d'atteindre les sommets de son art. Le réalisateur a ensuite voulu aller au bout de la démarche, en développant le scénario grâce à ChatGPT.

Une proposition artistique qui a tout de même suscité l'inquiétude des spectateurs et du milieu du cinéma, qui a manifesté son mécontentement auprès de la direction du Prince Charles Cinema, situé à Soho, dans le centre londonien. L'établissement a déclaré avoir eu des retours «mettant en lumière la forte appréhension portée par une partie de notre audience sur l'utilisation de l'IA à la place d'un auteur». «Notre décision est motivée par notre passion pour les films et l'écoute de ceux qui supportent notre travail», a ajouté la direction.

Un projet de loi au parlement

De leur côté, les producteurs de «The Last Screenwriter» ont tenté de justifier la création du film : «Nous voulions savoir si l'intelligence artificielle était capable d'écrire l'intégralité d'un film et comment il pourrait être s'il était produit par une équipe professionnelle». C'est cette profession de foi qui avait, au départ, convaincu le Prince Charles Cinema de diffuser le film.

Mais la question de l'IA au sein de l'industrie cinématographique est complexe et très sensible. L'an dernier, les scénaristes et acteurs d'Hollywood avaient réalisé l'une des plus longues grèves de leur histoire, afin de demander un encadrement strict de cette technologie émergente. Ils avaient d'ailleurs obtenu gain de cause sur la plupart de leurs revendications.

Au Royaume-Uni, la question est également prise très au sérieux par des parlementaires, qui souhaitent que les artistes reçoivent une compensation juste en cas d'utilisation de leurs travaux par l'intelligence artificielle. Le projet de loi est entre les mains du gouvernement.