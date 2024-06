Coldplay : le groupe dévoile son dernier single «feelslikeimfallinginlove» pour la Fête de la musique

Alors que la sortie de leur prochain album «Moon Music» est prévue le 4 octobre, le groupe de pop-rock a présenté son nouveau single, ce vendredi 21 juin.

«Feelslikeimfallinginlove». Avec des paroles qui évoquent la sensation enivrante de tomber amoureux, le tout nouveau single de Coldplay raisonne de manière universelle et intemporelle. Premier extrait de leur album attendu le 4 octobre prochain, le morceau présenté ce 21 juin à l’occasion de la Fête de la musique, reste fidèle à l’essence du groupe.

Avec son refrain accrocheur, sa mélodie entraînante couplée à la voix charismatique de Chris Martin, le titre pourrait devenir un incontournable des playlists estivales pour les amateurs du quatuor.

Cette sortie musicale s'inscrit en outre dans une démarche écoresponsable ambitieuse. En effet, Coldplay a récemment annoncé un plan pour réduire son empreinte carbone. Les copies vinyles de leur nouvel album seront ainsi fabriquées à 100% à partir de bouteilles en plastique recyclées, chaque disque nécessitant environ neuf bouteilles. Une innovation qui permettra de réduire les émissions de CO2 de 85% par rapport à un vinyle traditionnel.

Les CD, quant à eux, seront composés de 90% de polycarbonate recyclé, une avancée significative pour l'industrie musicale.

Actuellement en pleine tournée mondiale avec leur «Music of the Spheres World Tour», qui se prolongera jusqu'en novembre 2024, Coldplay se produit dès demain et jusqu'au 25 juin prochain à Lyon, pour trois dates à guichet fermé. Le public lyonnais pourra sans doute apprécier la première version live du single «feelslikeimfallinginlove».