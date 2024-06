Le palais de Buckingham partage une photo symbolique de William et Charles III pour l’anniversaire du prince de Galles

Le prince William célèbre ce vendredi 21 juin son 42e anniversaire. Une occasion idéale pour Buckingham de promouvoir l'union entre le roi et son fils.

Souvenir, souvenir. A l’occasion du 42e anniversaire du prince William, le palais de Buckingham a dévoilé ce vendredi 21 juin, sur le compte X officiel de la famille royale, une photographie du prince au côté de son père, le roi Charles III.

Le cliché en noir et blanc, pris il y a plus de quarante ans, met en scène le monarque souriant, le regard dirigé vers son fils, qu’il tient entre ses mains. William y apparaît quant à lui vif et radieux, visiblement en train de gazouiller.

Happy Birthday to The Prince of Wales!



@RCT pic.twitter.com/IEWU8ZeycE — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2024

Père et fils unis

Un cliché qui pourrait bien être hautement symbolique, soulignant les liens qui unissent le père et le fils, mais aussi le monarque et le premier héritier du trône, alors que Charles III est actuellement soigné pour un cancer.

Une photographie que Buckingham palace a accompagné d’un commentaire sobre, souhaitant tout simplement un «joyeux anniversaire au prince William».