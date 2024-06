Mort de Donald Sutherland : son fils Kiefer, Will Smith, Helen Mirren, Jane Fonda, Ron Howard et bien d'autres stars rendent hommage à un acteur à «l’excellence suprême»

Donald Sutherland est décédé ce jeudi à l’âge de 88 ans. De nombreuses personnalités rendent hommage à un «acteur intelligent» à «l'excellence suprême».

Star de «MASH», «Klute» ou encore «The Hunger Games», Donald Sutherland a rendu son dernier souffle ce 20 juin, a annoncé son fils, l’acteur Kiefer Sutherland. «Le cœur lourd, je vous annonce que mon père, Donald Sutherland, est décédé, a posté la star de «24» sur X. Je pense personnellement que c'est l'un des acteurs les plus importants de l'histoire du cinéma. Jamais intimidé par un rôle, bon, mauvais ou laid. Il aimait ce qu’il faisait et faisait ce qu’il aimait, et on ne peut jamais demander plus que cela. Une vie bien vécue».

L'annonce de la mort de Donald Sutherland a bouleversé de nombreuses personnalités qui ont rapidement tenu à lui rendre hommage. «Donald Sutherland était l'un des acteurs les plus intelligents avec qui j'ai jamais travaillé. Il avait un merveilleux cerveau curieux et de grandes connaissances sur une grande variété de sujets. Il alliait cette grande intelligence à une sensibilité profonde, et à un sérieux dans son métier d'acteur. Tout cela a fait de lui la légende du cinéma qu’il est devenu.», a déclaré dans un communiqué relayé par les médias américains l’actrice Helen Mirren, qui avait joué avec Donald Sutherland dans «The Leisure Seekers» en 2017.

«Donald était un acteur brillant et un homme complexe qui a partagé de nombreuses aventures avec moi, comme le FTA Show, une tournée anti-guerre du Vietnam qui s'est produite devant 60.000 soldats en service actif à Hawaï, Okinawa, aux Philippines, et au Japon en 1971. J’ai le cœur brisé», a écrit sur Instagram Jane Fonda qui lui avait donné la réplique dans «Klute» en 1971.

«Il a joué dans deux de mes films préférés et les plus influents : 'Don't Look Now' et 'Invasion Of The Bodysnatchers' de 1978. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg en termes de filmographie légendaire. Il avait une présence drôle, laconique, mais aussi intense et dramatique dans tant de films mémorables», a posté le réalisateur Edgar Wright sur Instagram.

«Nous avons perdu une légende, un compagnon acteur qui créait des personnages uniques et crédibles à chaque fois qu'il passait devant la caméra», a réagi le réalisateur Jon Cassar qui avait mis en scène Donald et son fils Kiefer en 2015 dans «Forsaken».

«Repose en paix, Donald», a déclaré Will Smith qui avait joué avec lui dans «Six Degrees of Separation» en 1993.

«AWW MEC. Adieu, Donald Sutherland.», a écrit l’acteur Elijah Wood sur X.

Gary Ross, qui a réalisé le premier film «Hunger Games», a déclaré à THR : «Donald. Il était tellement merveilleux. Gentil, aimable et attentionné (…) Plus que tout, il y avait cet enthousiasme amoureux pour le travail. Il ne suffisait pas de faire le travail, il devait ressentir le travail et il voulait que vous le ressentiez avec lui à chaque seconde». Il a poursuivi : «J'ai déjà raconté cette histoire, mais il y a eu un moment où nous tournions ‘Hunger Games’ où il m'a envoyé une lettre sur son rôle de président Snow. C'était la création de tout un personnage – bien plus que ce que j'avais mis sur la page : ses motivations… son histoire…. ce qu'il signifiait pour le récit…. comment naît un fasciste et ce que cela signifie. J'ai été tellement impressionné par la profondeur et la sophistication du film que j'ai arrêté de filmer, j'ai attrapé une chaise pliante, je suis descendu au bord du lac et j'ai écrit deux nouvelles scènes. Ce sont les scènes qui restent dans le film final et, pour moi, elles capturent toutes les belles façons dont je me souviens de lui».

La productrice de «Hunger Games», Nina Jacobson, a déclaré à THR : «La neige est tombée et nous ne pourrions avoir le cœur plus brisé. Donald Sutherland était un gentleman, un penseur et un maître dans son métier. Nous avons perdu l’un des véritables grands noms de notre industrie. Nos pensées vont à sa famille et à sa légion de fans à travers le monde.»

Tom Blyth, qui a incarné un jeune Coriolanus Snow dans le prequel de «Hunger Games, Ballads of Songbirds and Snakes», a remercié l'acteur d'avoir «donné naissance à l'un des plus grands personnages de cinéma de tous les temps».

Ron Howard se souvient avoir dirigé Sutherland dans «Backdraft» : «J'ai eu la chance de le diriger dans #Backdraft . L’un des acteurs de cinéma les plus intelligents, intéressants et captivants de tous les temps. Une gamme incroyable, un courage créatif et un dévouement au service de l'histoire et du public avec une excellence suprême».

Roland Emmerich, qui a travaillé avec Donald Sutherland sur «Moonfall», a écrit sur les réseaux sociaux : «J'ai eu l'honneur et le grand privilège de travailler avec l'incroyablement doué et légendaire Donald Sutherland sur MOONFALL. Une véritable icône du cinéma moderne nous a quittés. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille.»

«Aujourd'hui, nous avons perdu l'un de nos plus grands acteurs, Donald Sutherland. Ce fut un honneur pour moi de travailler avec lui il y a de nombreuses années et je n'oublierai jamais son charisme et ses capacités. Si vous voulez une classe de maître en théâtre, regardez-le dans « Ordinary People ». Mes condoléances à Kiefer», a écrit Rob Lowe sur X.

«Nous avons perdu l'un des plus grands. Donald Sutherland a apporté à son métier un niveau de brillance que peu de gens pouvaient égaler. Un acteur remarquable et légendaire – et un grand Canadien», a déclaré sur X Premier ministre canadien, Justin Trudeau.