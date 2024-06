Prince William : ses trois enfants lui souhaitent un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux

George, Charlotte et Louis ont tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à leur père William sur les réseaux sociaux ce vendredi, en partageant une photographie pleine de joie de vivre.

Une famille presque normale. Le prince William fête ses 42 ans ce vendredi 21 juin. A cette occasion, ses trois enfants ont célébré cette date anniversaire, en publiant via les comptes officiels Instagram et X (anciennement Twitter) du prince et de la princesse de Galles, une photographie les mettant en scène aux côtés de leur papa, lors d'une journée en famille.

George, 11ans, Charlotte, 9ans, Louis, 6 ans, et William y apparaissent se tenant par la main et faisant la grimace, alors qu'ils sautent au dessus d'une dune.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2024