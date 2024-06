Prix Relay des Voyageurs Lecteurs : découvrez le palmarès de l'édition 2024

Ce 20 juin a eu lieu la proclamation du lauréat de la 47e édition du Prix Relay des Voyageurs Lecteurs, ainsi que des deux lauréats de la première édition du Prix Poche RELAY x Kitkat, dans les catégories Roman et Polar.

Chaque année cette récompense donne l'occasion de faire le plein en bonnes lectures pour les vacances, le prix Relay des Voyageurs Lecteurs 2024 a été remis ce 20 juin à Gwenaëlle Lenoir, journaliste indépendante, spécialiste de l’Afrique orientale et du Proche et Moyen-Orient, pour son roman «Camera Obscura» (Julliard).





L’ouvrage suit un photographe militaire qui voit un matin arriver, à l’hôpital où il travaille, quatre corps torturés. Puis d’autres, et d’autres encore. Au fil des clichés réglementaires qu’il est chargé de prendre, il observe, caché derrière son appareil photo, son pays s’abîmer dans la terreur. Peu à peu, lui qui n’a jamais remis en cause l’ordre établi se pose des questions. Mais se poser des questions, ce n’est pas prudent. Saisissant, ce roman raconte le cheminement de cet homme qui va oser tourner le dos à son éducation et au régime qui a façonné sa vie.

«J’avais entendu parler de ce photographe légiste militaire syrien qui avait décidé de continuer à photographier les corps mais de donner les photos à l’opposition syrienne pour que cela serve de preuves», explique l’autrice pour qui ce livre pose une question universelle : comment fait-on quand on fait face à quelque chose qui nous semble insupportable ? Comment est-ce qu’on réagit ? Où trouve-t-on la force de dire ‘non’ ?»

Le roman de Gwenaëlle Lenoir avait été sélectionné avec trois autres romans, à dévorer eux aussi, pourquoi pas, cet été, dans le train, l’avion ou sur la plage : «Fantastique histoire d’amour», de Sophie Divry (Seuil), «La vie heureuse», de David Foenkinos (Gallimard) et «L’Inconnue du portrait», de Camille de Peretti (Calmann-Lévy).

Remis également ce 20 juin, le Prix Poche Relay x @kitkat 2024 catégorie Roman est revenu à Gilles Marchand pour «Le Soldat désaccordé». Déjà récompensé par le prix des Libraires 2023, le livre raconte l'histoire d'un ancien combattant chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Sa mission désespérée devient bientôt sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre.

Le Prix Poche Relay x @kitkat 2024 catégorie Polar a quant à lui été décerné à Céline Denjean pour «Précipice», une palpitante course contre la mort qui rencontre un grand succès en librairie.