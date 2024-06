Taylor Swift : voici les 6 records que son dernier album pourrait battre prochainement

La superstar de la pop Taylor Swift, qui ne compte plus les records battus, pourrait encore en dépasser une demi-douzaine ces prochaines semaines.

Les chiffres donnent le tournis. Variety a jeté un coup d'œil à l'historique des charts établis par le magazine Billboard, et a identifié pas moins de six records que Taylor Swift pourrait encore battre prochainement, si son album «The Tortured Poets Department» conserve encore un peu sa pôle position. Cela dépend donc du nombre de semaines durant lesquelles ce nouvel opus va pouvoir rester en tête des ventes de manière continue.

Après déjà huit semaines passées au top du classement établi par le magazine Billboard, s'il atteint 11 semaines, Taylor Swift battra le record d'Adele du plus grand nombre de semaines consécutives au premier rang des artistes féminines de ce siècle. Le «21» d'Adele ayant passé 10 semaines consécutives au premier rang, de janvier à mars 2012.

Si l'album passe 12 semaines au sommet, Taylor Swift battra son propre record pour l'album qui a passé le plus de temps n°1. «Fearless» (la version originale) et «1989» sont en effet actuellement à égalité en la matière, avec 11 semaines chacun au sommet du classement Billboard.

Si «The Tortured Poets Department» dépasse les 13 semaines, la chanteuse battra le record de Morgan Wallen du plus grand nombre de semaines consécutives au premier rang, avec une sortie au XXIe siècle. L'album le plus récent de Morgan Wallen, «One Thing at a Time», sorti en 2023, ayant passé ses 12 premières semaines en n°1.

Taylor Swift‘s “The Tortured Poets Department” has spent its first eight weeks at the top of the Billboard 200 album chart — a very good number that looks to get better. But exactly how long can she keep this streak going? https://t.co/hC15YAwusP

— Variety (@Variety) June 20, 2024