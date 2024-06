Festival Off d'Avignon : voici 7 créations à ne pas rater cet été

La 58e édition du festival Off d’Avignon se tiendra du 3 au 21 juillet. Cette année, plus de 1.600 spectacles seront donnés dans 141 théâtres, avec notamment plusieurs créations attendues. Voici sept d'entre elles.

«Like», LA NOUVELLE COMÉDIE d'Ivan Calbérac

Après «La Dégustation» lauréat du Molière de la comédie en 2019, avec Isabelle Carré et Bernard Campan, «Glenn, naissance d’un prodige» ou encore «Venise n’est pas en Italie», Ivan Calbérac dévoilera à Avigon sa nouvelle création, «Like». L'auteur et metteur en scène s'attèle cette fois à un sujet d'actualité et signe le récit d’un couple pris dans le tourbillon des réseaux sociaux. Une comédie notamment campée par Lison Pennec, lauréate en 2023 du Molière de la révélation féminine pour sa performance dans «Glenn, naissance d’un prodige». Elle se glisse cette fois dans la peau de Lou, inconsolable depuis qu'elle a posté sa nouvelle photo de profil. Un cliché qui n'a reçu aucun like et va l'entraîner dans une course folle aux «likes», qui ne sera pas sans conséquence sur son couple.

«Like», du 3 au 21 juillet, Théâtre des Béliers.

«En tong au pied de l'Himalaya», le seul en scène qui promet

Créé cet été à Avignon, «En tong au pied de l'Hiamlaya» est de ces specatcles qui s'annoncent d'emblée plus que prometteur. Dans ce seul en scène qu'elle a écrit et qu'elle joue, Marie-Odile Weiss nous plonge à un moment bien précis de sa vie, le jour où elle apprend que son fils de deux et demi, Ali, est atteint d'autisme. «Moi à la base, je n'y connaissais rien à l'autisme. Enfin si. J'ai vu Rain Man. Voilà.», explique Marie-Odile Weiss dans le pitch de ce spectacle, alors qu'elle va se retrouver confrontée «à un monde rempli d'initiales médicales avec l'impression de se retrouver en tong au pied de l'Himalaya, une boussole cassée à la main».

Un bouleversement mais aussi une déclaration d'amour à son fils, qu'elle entend partager avec franchise, autodérison et tendresse sur les planches. Un seul en scène à découvrir au théâtre avant la sortie, en novembre prochain, de son adaptation cinématographique par John Wax, avec Audrey Lamy dans le rôle-titre.

«En tong au pied de l'Himalaya», du 29 juin au 21 juillet, Théâtre du Chêne noir.

«Le secret des secrets», la nouvelle pièce de Benoît Solès

Star des Molières en 2019 avec «La machine de Turing» - lauréate de quatre récompenses dont celle de la meilleure pièce, mais aussi du meilleur comédien et de l'auteur pour Benoît Solès - ce dernier dévoile lui aussi sa nouvelle création à Avignon cette année. Après avoir porté sur scène la vie d'Alan Turing, mathématicien ayant décrypté le code Enigma durant la Seconde Guerre mondiale, il s'inspire à nouveau d'une histoire vraie dans «Le secret des secrets». Le récit de quatre jeunes à la recherche de la recette de la pierre philosophale. Une enquête qu'ils mèneront depuis les archives de la British Library, et qui les conduira de Londres à Moscou, du 17 e siècle à nos jours.

«Le secret des secrets», du 29 juin au 21 juillet, Théâtre Actuel.

«Du charbon dans les veines», la nouvelle création de Jean-Philippe Daguerre

Jean-Philippe Daguerre, à qui l'on doit la pièce à succès «Adieu Monsieur Haffmann», récompensée de quatre Molières et adaptée en 2021 sur grand écran, est lui aussi de retour à Avignon avec sa nouvelle création «Du Charbon dans les veines». L'auteur et metteur en scène plonge dans l'univers des gueules noires à la fin des années 1950, dans une petite ville minière du nord de la France entre histoires d'amitié, d'amour et d'humanité dans l'enfer des mines. Un récit campé entre autres par Jean-Jacques Vanier, Jean-Philippe Daguerre et Julien Ratel, nommé aux Molières cette année.

«Du charbon dans les veines», du 29 juin au 21 juillet, théâtre du Chien qui fume.

Patrick Chesnais en solo dans «Lettres d'excuses»

Patrick Chesnais montera de son côté sur scène en solo pour partager ses «Lettres d'excuses». Adapté de son ouvrage éponyme sorti en février 2023, le comédien y confesse tout ce qui l’empêche d’être parfait entre lâcheté, à peu-près et sorties de route, et s'adresse à ceux qu'il a blessé. Un seul en scène qui mêle émotion, humour et irrévérence joué pour la première fois à Avignon.

«Lettres d'excuses», du 29 juin au 21 juillet, Théâtre L'Actuel.

«La disparition de Josef Mengele», l'adaptation d'un roman choc

Au théâtre du Chêne noir, Mikaël Chirinian (La liste de mes envies, Changer l'eau des fleurs) porte de son côté un texte fort avec «La disparition de Josef Mengele», qu'il a lui même adapté du livre d'Olivier Guez, Prix Renaudot en 2017.

Seul en scène, le comédien retrace la cavale de plus de quarante ans, en Argentine, de Josef Mengele, médecin d'Auschwitz qui a envoyé plus de 400.000 hommes, femmes et enfants dans les chambres à gaz et ne fut jamais arrêté. Un texte qui explore les rouages de cette cavale et de l'impunité dont a bénéficié Josef Mengele, jusqu'à son ultime tête-à-tête avec son fils Rolf, qui va le confronter à son passé.

«La disparition de Josef Mengele», du 29 juin au 21 juillet, Théâtre du Chêne noir.

«L'ami du président», une comédie sur les arcanes du pouvoir

Dans le registre de la comédie, Davy Sardou tiendra de son côté le rôle principal de «L’ami du président» de Félicien Marceau sur une mise en scène de Christophe Lidon, qui plonge dans les coulisses du pouvoir. Une satire politique qui s'articule autour d'un énigmatique personnage Léon Daim, grand amateur de cérémonie et de défilés officiels et toujours là où il faut être. Mais qui est-il vraiment ? Un influenceur, un opportuniste calculateur, à moins qu'il ne soit animé par tout autre chose ?

«L'ami du président», du 29 juin au 21 juillet, Théâtre des Gémeaux.