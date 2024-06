Fashion Week : le grand show Vogue World investit la place Vendôme ce dimanche

L'événement mode Vogue World investit la place Vendôme ce dimanche pour un show d'exception placé sous le signe du sport où sont attendues de nombreuses stars.

Temps fort de la fashion week parisienne, Vogue World pose ses valises dans la capitale ce dimanche 23 juin. Après une deuxième édition à Londres, notamment marquée par la prestation d'Annie Lennox et Sienna Miller, le défilé de mode géant rendra cette année hommage à la mode française et - jeux olympiques parisiens oblige - aux sports.

Ce nouveau Vogue World a en effet été imaginé en collaboration avec des académies sportives avec pour projet d'associer un sport (tels que le cyclisme, la gymnastique, le tennis, le taekwondo, l'escrime, le break dance…) à un thème lié à une décennie de mode française depuis 1924.

«Si 'Vogue World : New York' était une Street Fair et 'Vogue World : Londres' une soirée glamour au théâtre – soutenant les organisations artistiques et culturelles de Londres – Paris sera une sorte de cérémonie d'ouverture, celle qui célèbre 100 ans de mode et de sport, ainsi que cette ville extraordinaire», avait déclaré Anna Wintour – directrice éditoriale de Vogue, selon les propos rapportés par le célèbre magazine de mode.

La direction artistique du show a été confiée à Juan Costa Paz, et la création du défilé à Carine Roitfeld, Ib Kamara et Alexandre Samson, conservateur du Palais Galliera. Le magazine Vogue précise que Parris Goebel, danseuse et chorégraphe - notamment du spectaculaire show de Rihanna au Super-Bowl- supervise la direction artistique et la chorégraphie.

Sur la scène, plus de 500 participants sont attendus pour ce défilé inédit qui verra les plus grand noms de la mode parisienne réunis le temps d'une soirée, d'Olivier Rousteing pour Balmain en passant par Pharrell Williams pour Louis Vuitton, Marine Serre ou encore Simon Porte Jacquemus, fait savoir l'AFP. La liste n'est pas connue mais une vidéo met en scène Gigi Hadid, Kendall Jenner et l'actrice Isabelle Huppert.

«La sélection mode mettra en valeur des créateurs français, actuels et passés, ainsi que les maisons qui présentent historiquement leurs collections à Paris, fait savoir le magazine Vogue. De nombreuses performances surprises auront également lieu en direct. Elles seront révélées le jour de l'événement».

Les 800 places assises prévues sur la place Vendôme devraient compter un grand nombre de célébrités. Les quelques billets qui avaient été mis en vente pour assister au show - dont une partie des recettes sera reversée à l'organisation humanitaire Secours Populaire - sont épuisés, mais l'évènement sera retransmis en exclusivité sur le livestream de Vogue à 20 heures (heure française). La présentation sera assurée par la mannequin et actrice Cara Delevingne.

La réalisation sera assurée par Sam Wrench, à qui l’on doit le film The Eras Tour de Taylor Swift.