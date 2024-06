Cyndi Lauper : sa tournée d'adieu passera par Paris

Cyndi Lauper lancera prochainement son «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour», une série de concerts «d'adieu» qu'elle donnera à partir d'octobre en Amérique du Nord, avant de venir en Europe, notamment à Paris le 28 février 2025.

La première grande tournée de Cyndi Lauper en une décennie sera une tournée «d'adieu». Agée de 71 ans, l’interprète des tubes «Girls Just Wanna Fun», «Time After Time» et «True Colors», a fait savoir que son «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour 2024» passera par 23 villes nord-américaines à partir d'octobre avant d'arriver en Europe, notamment à Paris, à l'Accor Arena le 28 février 2025, comme elle l'a précisé ce 24 juin à l'AFP. «J’ai hâte de vous voir lors d’un des concerts», avait écrit la chanteuse à ses fans sur Instagram il y a quelques semaines, sans préciser alors si cette tournée en passerait aussi par l'Europe.

Live Nation avait fait savoir que tout au long de la tournée - qui sera lancée le 18 octobre au Centre Bell de Montréal, au Québec - Cyndi Lauper serait rejointe par des invités spéciaux qui seront révélés ultérieurement.

L'annonce de cette tournée d'adieu coïncide avec la diffusion sur Paramount+, depuis le 5 juin, de «Let The Canary Sing», un documentaire sur sa vie et sa carrière. «Au fil des ans, on m’a demandé de réaliser un documentaire sur ma vie et mon travail, mais je n’ai jamais eu l’impression que c’était le bon moment. Jusqu’à aujourd’hui», a déclaré la star, dont on ignore si sa «tournée d'adieu» marquera la fin définitive de sa carrière ou bien si l'icône pop au look punk inimitable, qui a toute sa vie milité pour les droits des femmes et des LGBTQ+, retournera en studio.

A la question de savoir quel plus beau souvenir Cyndi Lauper garde de sa carrière, elle a déclaré à l'AFP : «J'ai dû me battre pour obtenir ce que je voulais, parce qu'on ne me l'a pas donné. Je n'ai pas saisi certaines opportunités parce que je voulais que les choses se passent d'une certaine manière. J'ai toujours gardé à l'esprit la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la musique: me sentir libre. Le prix qui a le plus compté pour moi est probablement celui de femme de l'année en 1984 décerné par Ms. magazine, lancé par (l'icône féministe, ndlr) Gloria Steinem. En grandissant, elle a été une figure importante pour moi. Je n'ai pas gagné beaucoup de Grammy, probablement parce que je n'ai jamais compté jusqu'à dix avant de parler - peut-être que cela aurait été une bonne idée».

Capture Instagram livenationfr

Les billets du concert de Cyndi Lauper à l'Accor Arena prévu le 28 février 2025 seront mis en vente dès ce vendredi 28 juin à 10h.