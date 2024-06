Jodie Foster : l'actrice révèle le terrible traumatisme qui l'a tenue éloignée des scènes de théâtre

Jodie Foster, 61 ans, a récemment parlé d'une expérience terrifiante qu'elle a vécue au cours de ses années d'université, après la tentative d'assassinat de John Hinckley Jr. contre le président de l'époque, Ronald Reagan, à laquelle elle a été liée malgré elle.

Le 30 mars 1981, John Hinckley Jr., 25 ans, a tiré sur le président Ronald Reagan à Washington. Il a ensuite été acquitté pour cause de maladie mentale et a été interné dans un hôpital. Cette tentative d'assassinat a marqué le début d’une période «traumatisante» pour Jodie Foster, comme elle l’a tout récemment expliqué dans le magazine «Interview». La star a également évoqué l'incident qui a suivi, et qui l’a depuis définitivement tenue éloignée des salles de théâtre.

«Je suis enfin capable d'admettre que le peu de théâtre que j'ai fait quand j'étais à l'université comportait beaucoup de traumatismes», a déclaré l’actrice, qui a notamment étudié à l'Université de Yale dans le Connecticut. Une pièce dans laquelle elle jouait quand elle était étudiante avait été programmée sur deux week-ends, explique-t-elle. «J'ai fait le premier week-end, et entre le premier week-end et le deuxième week-end, John Hinckley a tiré sur le président.»

Même si c'était «il y a longtemps», c'était «un moment énorme dans sa vie», souligne l'actrice qui avait alors 18 ans. il s'est avéré que l'homme qui avait intenté à la vie de Ronald Reagan était un fan dérangé qui l'avait vue dans le film «Taxi Driver». «Vous ne le savez probablement pas, mais il lui a tiré dessus pour m'impressionner et il m'avait écrit des lettres, donc c'était un grand moment dans ma vie», a-t-elle ajouté.

Un homme armé au premier rang

Au lendemain de la tentative d'assassinat du président, «le monde s'est effondré, dit-elle. Il y avait des agents des services secrets partout, j'avais des gardes du corps et j'ai dû être emmenée dans une maison sûre», a-t-elle déclaré au magazine. «Et j'étais au milieu de ces deux week-ends de cette pièce, et j'ai eu l'idée stupide de dire ‘le spectacle doit continuer’. Alors je me suis dit : ‘Je dois faire ce deuxième week-end’.»

Lors d'une de ses performances, elle dit avoir remarqué un «gars au premier rang» qui était déjà là la représentation précédente. «J’ai décidé, pendant toute la pièce, de crier : 'Va te faire foutre, m-therf-cker !'». «Et puis le lendemain, il a été révélé que ce type avait une arme à feu et qu'il l'avait apportée au spectacle, puis qu’il s’était enfui». Cette information a eu un tel impact sur elle que Jodie Foster rapporte s’être sentie dès lors en danger partout, car le suspect était toujours en fuite. Elle raconte qu’un jour, alors qu'elle était en cours, un «garde du corps est venu et l'a jetée par terre (...) ce qui était vraiment embarrassant». «C’était un moment traumatisant, et je n'ai jamais admis (jusqu’à récemment, ndlr) que cela pouvait avoir quelque chose à voir avec le fait que je ne voulais plus jouer de pièce de théâtre», a ajouté Jodie Foster. «Cela faisait en fait partie de cela. J’aimais le théâtre, mais j'avais l'impression que je ne pouvais pas prendre cet engagement de recommencer à jouer un jour.»

En 1982, Jodie Foster avait écrit un essai à la première personne sur la fascination morbide que John Hinckley Jr. avait développée pour elle, dans une article pour Esquire intitulé «Pourquoi moi ?». Agé désormais de 69 ans, l'homme a été entièrement libéré de ses restrictions judiciaires en juin 2022, rappelle le magazine People. Dans une interview avec CBS en 2022, il s'était excusé auprès des victimes sur lesquelles il avait tiré lors de la tentative d'assassinat, et auprès de Jodie Foster pour «l'avoir liée à l'incident».