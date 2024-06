Marvel : Benedict Cumberbatch annonce qu'il reviendra dans Avengers 5

L'acteur Benedict Cumberbatch, membre de l'équipe de super-héros Marvel, a confirmé son retour en tant que Docteur Strange dans Avengers 5.

Avec six films Marvel à son actif, Benedict Cumberbatch est devenu un incontournable du MCU en tant que Doctor Strange. Le sort du personnage dans «Spider-Man : No Way Home» a en effet complètement modifié l'univers cinématographique Marvel. Son influence majeure devrait se poursuivre dans le futur opus de la saga de super-héros, puisque l’acteur a cette semaine confirmé lui-même qu’il reviendra dans le rôle du sorcier dans Avengers 5.

Il a en effet fait allusion à son avenir dans le prochain projet Marvel, en expliquant ceci dans une vidéo pour Netflix : «J'attends avec impatience Avengers l'année prochaine, qui prépare une tempête». A propos de son personnage, il a déclaré : «La joie de le jouer est immense, mais aussi la joie de le jouer signifie que je peux aider à créer et à mettre en place des histoires, des écrit (...) Il est donc un cadeau à bien des égards dans ma vie, en tant que producteur, en tant qu'acteur. J'adore le jouer. Il est très amusant.»

Les studios Marvel sont pour l’heure restés discrets quant à la la prochaine suite d'Avengers. Elle avait été annoncée pour la première fois avec le titre «Avengers : The Kang Dynasty», et le projet initial consistait à mettre en vedette Jonathan Majors, reprenant son rôle de méchant d’«Ant-Man et la Guêpe : Quanumania» et «Loki». L’acteur ayant depuis été licencié de son rôle dans le MCU, suite à sa condamnation judiciaire pour violences conjugales, il a été rapporté que le film serait renommé.

Le scénariste de la série «Loki», Michael Waldron, est attaché à l’écriture. Le réalisateur de «Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux», Destin Daniel Cretton, devait à l'origine diriger Avengers 5, mais il a depuis quitté le projet pour se concentrer sur d'autres dossiers. Avengers 5e du nom n'a actuellement pas de réalisateur, même s’il se murmure que le réalisateur de «Deadpool & Wolverine», Shawn Levy, pourrait reprendre le poste.