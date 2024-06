Vice-Versa 2 devient le plus gros succès de l'année, moins de deux semaines après sa sortie

En moins de deux semaines d’exploitation, le film d'animation Pixar «Vice-Versa 2», suite très attendue du premier volet sorti en 2015, est devenu ce week-end le film le plus rentable de l’année.

«Vice-Versa 2» fait fort. A l’occasion de son deuxième week-end d’exploitation aux Etats-Unis, le film d’animation Pixar Disney est devenu le plus gros succès de l’année. Après un démarrage en trombe mi-juin, le long-métrage a récolté 100 millions de dollars (93 millions d'euros) au box-office ce week-end, selon les chiffres annoncés par le studio dimanche.

Mieux que «Dune : Deuxième PArtie»

Totalisant désormais 724,4 millions de dollars au box-office mondial en moins de deux semaines, «Vice-Versa 2» devance dorénavant «Dune : Deuxième Partie» et ses 711,8 millions de dollars de recettes mondiales. A ce rythme-là, la suite très attendue de «Vice-Versa», lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016, devrait dépasser le milliard de dollars de recettes dans les semaines à venir, et deviendrait le premier film depuis «Barbie», sorti l’été dernier, à franchir à nouveau ce cap, souligne Associated Press.

En France, «Vice-Versa 2» est sorti mercredi 19 juin. Le jour de sa première diffusion dans l’Hexagone, le film a cumulé 527.504 entrées d'après les chiffres du box-office français, s'offrant le meilleur démarrage de l’année sur le territoire, et devançant la comédie à succès «Un p'tit truc en plus».

Neuf ans après «Vice-Versa», ce deuxième volet explore de nouvelles émotions, alors que la jeune Riley fait face à la puberté et au cocktail qui va avec, en tête l’anxiété.