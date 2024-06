«The Agency» : Michael Fassbender jouera le rôle de Matthieu Kassovitz dans le remake du «Bureau des Légendes», produit par George Clooney

Michael Fassbender sera le Malotru de «The Agency», le remake de la série CANAL+ «Le Bureau des Légendes», produit pour Paramount+ par George Clooney.

Déjà passé par la télévision notamment dans «Band of Brothers», l’acteur Michael Fassbender, deux fois nommé aux Oscars, sera la star du remake américain de la série française d’espionnage «Le Bureau des Légendes», produit par George Clooney.

«Michael Fassbender est l'un des acteurs les plus doués de notre époque», a déclaré Chris McCarthy, co-PDG de Paramount Global et président-directeur général de Showtime et de MTV Entertainment Studios. «Il apporte une gravité et une complexité nuancée à chaque personnage qu'il incarne, c'est pourquoi nous sommes si excités qu'il joue dans The Agency», a-t-il ajouté, selon les propos rapportés par THR.

Dans cette adaptation intitulée «The Agency», la star de «X-Men» et «Prometheus» incarnera le pendant du personnage de Malotru, joué par Matthieu Kassovitz dans la Création Originale CANAL+ d'Eric Ronchant, diffusée de 2015 à 2020 (et dont les fabuleuses cinq saisons sont disponibles sur MyCanal).

De la DGSE à la CIA

La série française suivait le quotidien du Bureau des légendes au sein de la DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieure), un département chargé d'envoyer des agents clandestins dans des pays étrangers, avec pour mission de se rapprocher de sources de renseignements.

Dans la nouvelle série, Michael Fassebender incarnera «un agent de la CIA à qui l'on a ordonné d'abandonner sa vie d'infiltration et de retourner à Londres. Lorsque l’amour qu’il a laissé derrière lui réapparaît, la romance renaît. Sa carrière, sa véritable identité et sa mission s'opposent à son cœur, les plongeant tous deux dans un jeu mortel d'intrigue et d'espionnage international», est-il annoncé.

Les scénaristes Jez Butterworth («Indiana Jones et le Cadran de la destinée») et John-Henry Butterworth («Edge of Tomorrow») ont écrit les dix épisodes et Joe Wright («Orgueil et Préjugés») réalisera les deux premiers volets. La production vient de commencer à Londres. La date de diffusion n'a pas encore été révélée.