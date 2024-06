Lauryn Hill et les Fugees de retour à Paris en octobre 2024 pour une date

A l’occasion de la tournée anniversaire de l’album «The Miseducation», seul album solo de la star du R'n'B Lauryn Hill, l’artiste joue les prolongations et annonce une date à Paris, en octobre 2024, avec les Fugees.

Lauryn Hill et les Fugees de retour à Paris. Lauryn Hill joue les prolongations et poursuit la tournée anniversaire de son album «The Miseducation», seul opus solo de la star sorti il y a 25 ans, en août 1998, et considéré comme un monument.

La star a annoncé sur ses réseaux les nouvelles dates de ce tour au côté des Fugees, mythique groupe de R’n’B qu’elle a formé avec Wyclef Jean et Pras Michel dans les années 1990, et qui s’était retrouvé à la surprise générale en septembre 2021 pour célébrer les 25 ans d’un autre album iconique, «The Score», comptant notamment les tubes «Killing Me Softly», «Ready or Not» et «Fu-Gee-La».

Quatre dates en Europe

A l’occasion de cette double célébration, la formation repartira sur les routes des Etats-Unis dès le mois d’août, avant d’entamer une mini tournée européenne en octobre. Quatre dates sont prévues sur le Vieux-Contient, dont un concert à Paris, à l’Accor Arena le 18 octobre prochain. Lauryn Hill et les Fugees feront également escale à Manchester, le 12, à Londres, le 14, et à Amsterdam le 22.

Le fils de Lauryn Hill et petit fils de Bob Marley, YG Marley, sera également du voyage, et plusieurs invités seront annoncés prochainement.

Les billets seront mis en vente vendredi 28 juin à 10h, heure locale après des préventes demain, mercredi 26 juin.