Nosferatu : Lily-Rose Depp face au vampire dans la première bande-annonce du remake

Nouvelle adaptation du roman «Dracula» de Bram Stoker, «Nosferatu» verra Lily-Rose Depp incarner Ellen, l’épouse de Thomas Hutter, qui sera joué par Nicholas Hoult. C’est le comédien Bill Skarsgard qui prêtera ses traits au vampire. Sortie prévue le 1er janvier 2025 en France.

Une nouvelle version. Après l’adaptation de Friedrich Wilhelm Murnau en 1922, et celle de Werner Herzog en 1979, «Nosferatu» s’apprête à faire son retour au cinéma en 2025, avec un film signé par Robert Eggers (The Northman) avec Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult et Bill Skarsgard dans les rôles principaux. Le long métrage, attendu en salle le 1er janvier 2025, vient de dévoiler ses premières images dans une bande-annonce angoissante.

L’histoire se déroule en 1838, au moment où un jeune clerc de notaire, Thomas Hutter, est appelé à se rendre dans la demeure du comte Orlock, en Transylvanie. Ce dernier souhaite vendre sa propriété avec l’objectif de faire une nouvelle acquisition en ville. Au cours de leurs négociations, Orlock découvre une miniature d’Ellen, l’épouse du jeune homme, dont il tombe sous le charme. Le comte décide alors d’acheter l’immeuble situé en face de la maison du couple. Une décision funeste pour les habitants de la ville, et tous ceux qui se trouveront sur le chemin d’Orlock, dont la véritable nature finira par être mise à jour par Thomas.

Inspiré du roman «Dracula» de Bram Stoker publié en 1897, «Nosferatu» est un monument du 7e Art, auquel Robert Eggers a décidé d’offrir une vision moderne. La bande-annonce laisse espérer un film sombre et angoissant, avec des performances inspirées de ses acteurs principaux. On notera également la présence d’Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin et Simon McBurney au casting.