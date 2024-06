Voici les 5 musées les plus insolites au monde

Qui dit musées, dit généralement peintures de maîtres, collections de sculptures et autres chefs-d'œuvre anciens et contemporains. Mais certains sortent du lot et se distinguent par leur originalité, comme le musée des nouilles instantanées, des cœurs brisés ou encore… des toilettes. Voici les 5 expositions les plus insolites au monde.

Le Musée des Nouilles Instantanées (Japon)

L’un des plus insolites se situe au Japon, dans la préfecture d’Osaka. Il s’agit du musée des nouilles instantanées, aussi appelé «Momofuku Ando» en hommage à leur créateur. On doit en effet l'invention des «cups» de nouilles instantanées à Momofuku Ando, surnommé «Mr Noodle» («M. Nouilles»). L’homme d'affaires taiwano-japonais, qui est décédé en 2007, a inventé le premier ramen de poulet en 1958, espérant que son plat pourrait combattre la faim dans le monde.

le Musée des toilettes (Inde)

L'Inde, où l'absence d'assainissement est un véritable fléau, accueille quant à lui le musée international des toilettes Sulabh. Situé à New Delhi, il retrace l’histoire du développement du système des toilettes dans le monde depuis l’Antiquité. Ouvert en 1970 par le docteur Pathak, ce musée donne à voir une impressionnante collection de «trônes», de toutes les formes et de toutes les tailles.

Le Musée de l'Art Mauvais (États-Unis)

L'art mauvais a lui aussi droit à son musée. Installé dans le Massachusetts, aux Etats-Unis, le Museum of Bad Art («Musée de l'art mauvais») a pour objectif de «célébrer le travail d'artistes dont les œuvres ne pourraient être montrées et appréciées ailleurs». Il a été fondé en 1994 sous l'impulsion de l'antiquaire Scott Wilson. Ce dernier a eu l'idée de confectionner une telle collection après avoir trouvé une toile entre deux poubelles à Boston. Cette oeuvre, baptisée, «Lucy in the Field with Flower» est devenue l'une des pièces emblématiques.

Le musée des cœurs brisés (croatie)

Après avoir mis un terme à leur relation amoureuse, Olinka Vištica et Dražen Grubišić ont eu l'idée de créer à Zagreb, en Croatie, le Museum of Broken Relationships, soit le musée des cœurs brisés et des amours déchus. Plus précisément, il abrite des milliers d’objets ayant appartenu à des anciens amants (vêtements, chaussures, peluches, sextoys, lettres...). À travers eux, cette exposition s'attache à montrer la dimension culturelle des émotions et donne à réfléchir sur les relations humaines ainsi que sur la difficulté à se séparer de certains objets, a priori sans importance, mais qui ont une forte valeur sentimentale.

Le Musée des phallus (Islande)

Enfin, dans la ville de Reykjavik, en Islande, vous avez la possibilité de visiter le musée phallologique. Comme son nom l'indique, il est consacré à l'étude des phallus et rassemble plus de 200 pénis provenant d'une quarantaine d'espèces (baleine bleue, ours polaire, moutons, rongeurs...). Certains organes génitaux sont exposés séchés, d'autres sous verre ou dans des bocaux de formol. Depuis 2022, le musée accueille également un moulage en plâtre du pénis en érection du célèbre guitariste américain Jimi Hendrix.