Zorro : une date de diffusion et un teaser pour la série Paramount+ avec Jean Dujardin

Paramount+ annonce que sa série événement «Zorro», avec Jean Dujardin et Audrey Dana, sera lancée le 6 septembre, et dévoile un teaser.

L'heure du retour du cavalier masqué va bientôt sonner. La série «Zorro» avec Jean Dujardin et Audrey Dana sera lancée le 6 septembre sur Paramount+ en France, avant d'être également disponibles dans d'autres pays d'Europe et en Amérique latine. Le service de streaming, dont les programmes sont notamment accessibles via MyCanal, a ce 25 juin dévoilé un premier teaser.

Zorro reprend du service.#Zorro avec Jean Dujardin, le 6 septembre sur Paramount+ pic.twitter.com/alfDwNaz2f — Paramount+ France (@ParamountPlusFR) June 25, 2024

Créée par Benjamin Charbit (Sous Contrôle, Gagarine, Notre Dame, Les Sauvages, En Liberté) et Noé Debré (Parlement, Stillwater, Dheepan), la série de 8x40 minutes est réalisée par Jean-Baptiste Saurel (Parallèles) et Emilie Noblet (Bis Repetita, Parlement, Les 7 vies de Léa). Outre Jean Dujardin et Audrey Dana, «Zorro» met également en vedette Salvatore Ficarra, André Dussollier, Eric Elmosnino et Grégory Gadebois.

Le pitch : «En 1821, Don Diego de la Vega devient maire de sa bien-aimée ville de Los Angeles, qu’il compte bien faire prospérer. Cependant, la municipalité est confrontée à des problèmes financiers du fait de l'avidité d'un homme d'affaires local, Don Emmanuel. Et face à l’injustice, les pouvoirs du maire s’avèrent insuffisants... Diego n'a pas fait appel à son double Zorro depuis vingt ans. Mais au nom de l’intérêt général, il n'a plus d'autre choix que de ressortir son masque et son épée. Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de maire, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret. Diego pourra-t-il sauver son mariage et sa santé mentale au milieu du chaos ?»

Personnage de fiction créé à la fin des années 1910, Zorro a été adapté à de nombreuses reprises sur le grand et le petit écran. Il a fait l'objet d'une série mythique en noir et blanc diffusée aux Etats-Unis à la fin des années 1950. En 1998, le comédien espagnol Antonio Banderas lui avait par ailleurs prêté ses traits dans le long-métrage «Le Masque de Zorro» de Martin Campbell, au côté de l'actrice Catherine Zeta-Jones.