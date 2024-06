Bruce Springsteen : Jeremy Allen White promet d'essayer de chanter dans le biopic consacré au musicien

Interrogé à propos du biopic consacré à Bruce Springsteen dans lequel il incarnera le chanteur, Jeremy Allen White a promis qu’il tenterait de chanter lui-même à l’écran. Le film sera adapté du livre «Deliver me from nowhere» de Warren Zanes, publié en 2023.

Un rôle intimidant. Présent à l’avant-première de la saison 3 de «The Bear», attendue en France à partir du 17 juillet prochain sur Disney+, Jeremy Allen White n’a pas pu échapper aux questions sur le biopic consacré à Bruce Springsteen, actuellement en préparation. Le comédien de 33 ans a ainsi confié qu’il allait faire son possible pour donner lui-même de la voix dans l’interprétation des chansons à l’écran. «On va essayer de faire de son mieux, ouais», a-t-il lancé selon le site américain EW.com.

Adaptation du livre «Deliver me from nowhere : The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» de Warren Zanes publié en 2023, ce film, qui n’a pas encore de titre officiel, verra Jeremy Allen White prêter ses traits au musicien à moment charnière de sa carrière quand, en 1982, il décide de s’isoler dans une maison de location pour réaliser l’album «Nebraska», dont les 10 chansons seront enregistrés par ses soins à l’aide d’un magnétophone à quatre pistes.

Cet album, que Bruce Springsteen présente comme le meilleur de toute sa discographie, lui avait permis de dévoiler une facette plus intime de sa personnalité, au moment où il se trouvait au seuil de la gloire internationale. Il s’agit également du premier album acoustique et solo du chanteur. Au micro de Variety, Jeremy Allen White a confié ne pas encore avoir eu l’occasion de le rencontrer, mais qu’il espérait que cela se fasse prochainement. «J’essaie de mettre en place mon propre procédé avec tout ça avant, avant de rencontrer l’homme», a-t-il notamment déclaré.