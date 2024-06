Disclaimer : on connaît la date de diffusion de la série d’Alfonso Cuarón avec Cate Blanchett

Alfonso Cuarón revient sur le petit écran avec «Disclaimer», un thriller psychologique avec Cate Blanchett et Kevin Kline.

Apple TV+ a ce mardi publié une première image de «Disclaimer», série avec Cate Blanchett («Carol») et Kevin Kline («Un poisson nommé Wanda»), et a annoncé une date de première le 11 octobre. Les deux premiers des sept épisodes sortiront simultanément, suivis de nouveaux tous les vendredis.

DISCLAIMER*





*Any resemblance to persons living or dead is not a coincidence.





The 7-part event premieres October 11 pic.twitter.com/3415zmUnTE

— Apple TV (@AppleTV) June 25, 2024