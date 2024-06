Le Ministère de la sale guerre : Henry Cavill sort l’artillerie lourde dans la nouvelle bande-annonce

Après une sortie sur grand écran aux États-Unis en avril dernier, le film de Guy Ritchie «Le Ministère de la sale guerre», avec Henry Cavill et Alan Ritchson, débarquera en France sur Prime Video à partir du 25 juillet. Et une nouvelle bande-annonce vient d’être publiée.

Ça va faire mal. Réalisé et co-écrit par Guy Ritchie, et produit par Jerry Bruckheimer, le film «Le Ministère de la sale guerre» voit Henry Cavill mener une mission ultra-secrète contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, dans cette comédie d’action inspirée de la première opération des forces spéciales de l’histoire.

L’histoire commence au moment où le Premier ministre britannique Winston Churchill et un petit groupe de responsables militaires, dont Ian Fleming, l’auteur de James Bond, décident de mettre sur pied une équipe de combat ultrasecrète composée de voyous et de francs-tireurs. Cet ensemble hétéroclite va se voir confier la mission de mener des opérations contre les nazis en utilisant des méthodes non-conventionnelles, susceptibles de changer le cours du conflit.

Inspiré du livre «Le ministère de la guerre sans gentleman : comment les guerriers secrets de Churchill ont embrasé l'Europe et donné naissance aux opérations noires modernes», de Damien Lewis, ce film promet de mêler action et humour autour de l’histoire de ce groupe d’intervention d’un nouveau genre qui jettera les bases du SAS britannique – qui désigne les unités des forces spéciales des forces armées britanniques – et des opérations secrètes menées dans la guerre moderne. Henry Cavill partage l’écran avec un casting haut de gamme : Alan Ritchson (Reacher), Alex Pettyfer (In Time), Eiza Gonzales (Baby Driver), Hero Fiennes Tiffin (After), ou encore Babs Olusamokun (Dune).