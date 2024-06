Oscars : les réalisatrices françaises Justine Triet et Alice Diop figurent parmi les nouveaux membres invités à rejoindre l'Académie

Les réalisatrices françaises Justine Triet et Alice Diop, à qui l'on doit respectivement les longs-métrages «Anatomie d’une chute» et «Saint Omer», ont été invitées à rejoindre l’Académie des Oscars.

De nouvelles recrues. L’Académie des Oscars a annoncé mercredi 25 juin dans un communiqué les noms des 487 artistes invités à rejoindre la prestigieuse institution pour «leur contribution au cinéma».

«Nous sommes ravis d'accueillir cette année les nouveaux membres de l'Académie», ont déclaré Bill Kramer, PDG de l'Académie, et Janet Yang, présidente de l'Académie. «Ces artistes et professionnels remarquablement talentueux, originaires du monde entier, ont eu un impact significatif sur la communauté des cinéastes».

Deux réalisatrices françaises au rendez-vous

Parmi eux, figure la réalisatrice française Justine Triet, artiste multirécompensée pour «Anatomie d’une chute», long-métrage lauréat entre autres de la Palme d’or l’année dernière, qui a également valu à Justine Triet et à Arthur Harari l’Oscar du meilleur scénario en mars dernier. La cinéaste a d’ailleurs été invitée à rejoindre deux catégories, celles des réalisateurs et des scénaristes, et devra choisir entre les deux.

Ce n’est pas la seule française invitée à rejoindre l’Académie cette année. La réalisatrice Alice Diop, lauréate du César de la meilleure première œuvre en 2023 pour son long métrage «Saint Omer», également auréolé du Lion d’argent à la Mostra de Venise en 2022, est également nommée.

Plusieurs autres stars vont aussi venir enrichir les rangs de l'Académie. Du côté des comédiennes, Sandra Hüller, César de la meilleure actrice pour «Anatomie d’une chute» également à l’affiche de «La Zone d’intérêt» en 2023, mais aussi Lily Gladstone, lauréate du Golden Globe de l’actrice pour «Killers of the Flower Moon», ou encore Jessica Alba, figurent en effet parmi les artistes de cette promotion 2024, composée à 44 % de femmes.

A noter également, les acteurs Swann Arlaud (Anatomie d’un chute), Jason Clarke (Oppenheimer), ou encore les réalisateurs Steven Caple Jr. (Transformers: Rise of the Beasts, Creed II) et David Yates (Harry Potter et les reliques de la mort Part 2, Harry Potter et l’Ordre du Phoenix) ont été sélectionnés.