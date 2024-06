«Rien à foutre d'être une star» : Vitaa réagit à sa nomination au rang de chevalier des arts et des lettres en citant Diam’s

La chanteuse Vitaa a été nommée chevalier des arts et des lettres en début de semaine, un titre qu’elle n’aurait jamais pensé décrocher un jour, a noté l’artiste de 41 ans avec émotion.

Un touchant message. Élevée au grade de chevalier des arts et des lettres lundi 24 juin par la ministre de la culture Rachida Dati, la chanteuse Vitaa a réagi sur ses réseaux avec émotion à cette nomination. «Si on m’avait dit dans ma petite chambre du fin fond de la banlieue lyonnaise qu’un jour je serai décorée du titre de Chevalier des Arts et des Lettres par madame la ministre Rachida Dati, je n’y aurais jamais cru», a publié l’artiste sur Instagram ce mardi, en commentaire d'une vidéo la montrant recevoir cette distinction des mains de la ministre.

Une nouvelle récompense

La chanteuse de 41 ans a poursuivi en citant son amie Diam’s, auprès de laquelle elle a fait ses débuts. Vitaa a en effet été révélée au grand public par le titre «Confessions nocturnes», sorti en 2006 et interprété en duo avec Diam’s. «Ma sœur Mélanie Diam’s a écrit un jour : "Rien à foutre d’être une star d’attendre que le temps passe. Elles s’éteignent les stars. Un jour ou l’autre, on les remplace"», note l’artiste lauréate d’une Victoire de la musique de la chanson originale en 2020 pour «Ça va ça vient» avec Slimane, précisant n’avoir jamais couru après la notoriété.

«Je n’ai jamais voulu être une star, je voulais juste être une artiste qui s’accomplit en écrivant des textes pour toucher les autres. Si on m’avait dit à l’époque "Choisis qui tu veux être", j’aurais choisi d’être une artiste pour transmettre», conclut la chanteuse, récompensée l'année dernière du titre d'artiste féminine francophone de l'année lors des NRJ Music Awards.