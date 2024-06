Elyas : Roschdy Zem explose tout dans la nouvelle bande-annonce de ce redoutable film d'action

Attendu en salle le 3 juillet prochain, «Elyas» verra Roschdy Zem incarner un ancien soldat des Forces Spéciales reconverti en garde du corps. Cette véritable machine à tuer se remet en service quand un commando prend pour cible l’adolescente qu’il doit protéger.

Coup de poing. Mis en scène par Florent-Emilio Siri, qui a notamment signé l’excellent «Nid de Guêpes» en 2002, «Elyas» se présente comme un film d’action ultra-musclé avec Roschdy Zem dans le rôle principal. Le comédien y incarne Elyas, un ancien soldat des Forces Spéciales hanté par ses années de service en Afghanistan. Il s’est depuis reconverti en garde du corps.

Son nouveau poste le conduit à veiller sur Nour, une adolescente de 13 ans qui, avec sa mère Amina, a quitté les Émirats arabes unis pour trouver refuge dans un château en France. Quand un mystérieux commando menace leur existence, Elyas jure de défendre la jeune fille au péril de sa vie, en faisant appel à l’ensemble de ses compétences de soldat d’élite.

Film d’action absolument captivant de bout en bout, «Elyas» touche également à des thèmes plus large, comme la solitude, le syndrome post-traumatique, et la rédemption. Roschdy Zem est magnétique dans le rôle principal. Il est parfaitement secondé à l’écran par Laëtitia Eïdo et Jeanne Michel, qui crève l’écran dans le rôle de Nour.