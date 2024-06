Freaky Friday 2 : de quoi la suite du film avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan parlera-t-elle ?

«Freaky Friday 2» est officiellement en production. Après des mois de spéculation et d'attente, Walt Disney Studios a confirmé le lancement du tournage avec une adorable photo des deux stars - Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan - qui reprennent leurs rôles.

Disney a cette semaine publié le premier aperçu des coulisses des retrouvailles tant attendues de Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis pour «Freaky Friday 2». Plus de vingt ans après la sortie de la comédie culte, les deux actrices sont de retour dans les rôles d'Anna et Tess Coleman.

Inspiré d’un roman de Mary Rodgers, le premier film les voyait interpréter une mère stressée et surmenée et une fille rebelle échanger leur corps, les forçant chacune à comprendre ce que c'était que de vivre la vie de l'autre.

La suite est réalisée par Nisha Ganatara (qui a dirigé Mindy Kaling et Emma Thompson dans «Late Night») à partir d'un scénario de Jordan Weiss. Jamie Lee Curtis Lohan et Lindsay Curtis sont rejointes par d’autres «anciens», à savoir Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Rosalind Chao, Lucille Soong et Stephen Tobolowsky, déjà dans le premier film, tandis que Manny Jacinto, Julia Butters, Maitreyi Ramakrishnan et Sophia Hammons font leur arrivée.

Tout comme le premier film de 2003, la suite tournera en grande partie autour des femmes Coleman «coincées les unes dans les autres». Cependant, cette fois, elles échangeront leurs corps avec la fille d'Anna [Lohan] et devront trouver un moyen de revenir en arrière avant qu'il ne soit trop tard... La majeure partie de l’intrigue a cependant été gardée secrète.

Le tournage a commencé cette semaine a fait savoir Disney, avec une photo des héroïnes prise dans les coulisses.

The band’s back together pic.twitter.com/O55eNooKYr — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 24, 2024

Jamie Lee Curtis rêvait depuis longtemps de cette suite. Elle avait ainsi déclaré à «The View» en 2022 qu'elle avait écrit personnellement à Disney au sujet de cette envie. Très investie donc, elle est aussi co-productrice du projet aux côtés d’Andrew Gunn, producteur du premier volet, et de Kristin Burr.

«Freaky Friday 2» devrait sortir en salles en 2025.