Kendji Girac prend la parole pour la première fois après avoir failli perdre la vie

Le chanteur Kendji Girac a pris la parole mercredi soir pour s’adresser à son public. Resté discret depuis plusieurs semaines, il a confié «s’être perdu», et vouloir «redevenir le garçon qu’il a été».

Un touchant message. Dans une longue vidéo dévoilée mercredi 26 juin sur Instagram, Kendji Girac s’est adressé à son public. Visiblement ému, expliquant être «stressé mais content à la fois», l’artiste de 27 ans, qui en avril dernier s’est tiré une balle dans le thorax sur une aire de grand passage de gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes, où il séjournait en famille, est revenu sur ce qu’il a traversé ces derniers mois.

«Depuis mon message du 10 mai je ne vous ai pas donné de nouvelles car il fallait que je me soigne et que je réfléchisse à ce qu’il s’était passé. Pour comprendre comment j’ai pu en arriver là. Et surtout prendre les bonnes décisions pour l’avenir», explique l’artiste.

Confiant «aller mieux», il souligne vouloir s’adresser à son public «avec ses mots» et «regretter tout ce qu’il s’est passé».

«Je suis rentré dans une spirale»

«Pendant l’accident et depuis quelques temps j’avais pris de mauvaises habitudes. Je suis rentré dans une spirale que je ne souhaite à personne. Malgré les conseils de mon entourage, je n’en avais pas du tout conscience et malheureusement, je me suis perdu» raconte Kendji Girac. «Tout ça, ça ne fait pas partie de moi. Je ne suis pas un garçon comme ça», poursuit-il expliquant vouloir «s’excuser».

Bien conscient d’avoir failli tout perdre, Kendji Girac raconte se faire «aider» pour aller de l’avant. «Comme vous le savez, j’ai failli perdre la vie, l’amour de ma famille, l’amour de mon public, de mes amis. Ma fille a failli perdre son père. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé», note l'artiste.

«Je ne compte plus refaire toutes ces choses bien évidemment qui détruise les gens et je veux redevenir le garçon que j’ai été, que je suis au fond de moi. Le plus important, c’est d’apprendre de ses erreurs, on peut toujours se relever, rien n’est figé dans la vie», continue-t-il.

Se retrouver et avancer

«Mon but à moi, c’est de rendre les gens heureux avec un bout de chanson, un sourire ou un partage. Depuis tout petit je suis comme ça, sauf que là, j’ai fait tout le contraire», poursuit-il, réitérant ses excuses et remerciant tous ceux qui l'ont soutenu.

Confiant avoir puisé dans le soutien et la bienveillance de ses fans, sa famille et ses amis, qui lui ont donné «beaucoup de force ces deux derniers mois», Kendji Girac explique être bien décidé à saisir «cette seconde chance» et à laisser cette épisode «derrière lui». «C’est à moi de vous montrer qui je suis, de regagner votre confiance», continue-il, précisant vouloir dorénavant reconstruire avec «des bases solides». «Je sais quel chemin il faut prendre», conclut l'artiste, qui a hâte de retrouver son public.

Lundi, le parquet de Mont-de-Marsan a indiqué que l’enquête était classée sans suite après avoir conclu que le tir ayant blessé Kendji Girac a été provoqué par le chanteur lui-même.