«Street Fighter» : le nouveau film en prises de vue réelles sortira en 2026

Capcom a dévoilé la date de la prochaine adaptation cinématographique de son jeu de combat culte «Street Fighter», un film en live-action concocté par les studios Sony Pictures et Legendary («Godzilla Vs. Kong»).

Le nouveau film «Street Fighter», en prises de vue réelles, débarquera sur nos écrans le 20 mars 2026, a annoncé ce 27 juin Capcom.

Comme pour confirmer que malgré tout le projet n'était pas abandonné, cette nouvelle arrive peu de temps après le départ du projet des réalisateurs du film, Danny et Michael Philippou.

Les studios Sony Pictures et Legendary - qui s'est offert les droits de la licence en 2023 - n’ont pour l’heure pas encore communiqué l’identité du réalisatrice ou réalisateur qui reprendra le flambeau. Le mystère reste aussi entier concernant le casting.

Legendary Dates 'Street Fighter' Movie For 2026 https://t.co/ohqBAgGPrt — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 26, 2024

Succès commercial avec 100 millions de dollars au box-office pour 35 millions de budget, la première adaptation cinématographique du jeu de combat, avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle principal, était sortie en 1994.

En 2009, (l’encore plus dispensable) «Street Fighter : The Legend of Chun-Li» n’avait pas vraiment brillé par ses qualités cinématographiques.

Hope we get some cameos like Vandam pic.twitter.com/c5cYllEtUY — Freckle TV (@FreckleTrivia) June 27, 2024

Ce nouveau volet fera-t-il mieux que les précédents ? Il faudra encore patienter un long moment avant de le savoir. En attendant, la franchise vidéoludique peut se féliciter du succès de son dernier opus. Sorti en 2023, «Street Fighter 6» s’est vendu à 3 millions de copies.

Le premier titre de la série «Street Fighter» avait été lancé en tant que jeu d'arcade en 1987. Ce lancement avait été suivi par le succès planétaire de «Street Fighter II» en 1991. Le jeu de castagnes revendique depuis quelque 53 millions de ventes cumulées dans le monde entier.