Ces 3 polars étrangers à lire pour frissonner cet été

Avant de partir en vacances, on n’oublie pas de mettre dans sa valise une crème solaire, un maillot de bain, et bien sûr, un bon polar. Voici une sélection d’ouvrages pour frissonner sur son transat, même en plein soleil.

«L’invité mystère», de Nita Prose

©Calmann-Levy

Nita Prose est de retour avec «L’invité mystère» (éd. Calmann-Levy), la suite de «La femme de chambre», véritable best-seller international. Et ce deuxième tome est aussi palpitant que le premier. On retrouve avec plaisir Molly, une héroïne atypique devenue responsable des femmes de chambre dans le somptueux hôtel Regency Grand, au sein duquel J.D. Grimthorpe, célèbre auteur de polars, est retrouvé mort. Il s’est effondré en plein milieu du salon de thé, juste avant de faire une déclaration importante. Pour sauver la réputation de l’établissement, et alors qu’elle figure sur la liste des suspects, Molly décide de faire la lumière sur cette affaire, découvrant au fil de son investigation qu’elle a un lien avec la victime. La romancière canadienne signe un «cosy mystery» parfaitement maîtrisé, et parvient à maintenir un réel suspense jusqu’au bout.

«L’invité mystère», Nita Prose, éd. Calmann-Levy, 360 pages, 15,90€.

«Holly», de Stephen King

©Albin Michel

Le maître de l’épouvante Stephen King revient dans les librairies avec «Holly» (éd. Albin Michel). Ce thriller haletant marque aussi le grand retour de la détective privée Holly Gibney, héroïne que les fans de l’auteur américain connaissent déjà («L’Outsider», «Mr. Mercedes»). Juste après les funérailles de sa mère, en pleine pandémie de Covid-19, Holly accepte une affaire concernant la disparition d’une jeune fille. Rapidement, ses recherches la mènent à s’interroger sur Emily et Rodney, un couple de professeurs, désormais retraités, et qui, à première vue, paraissent irréprochables. Pourtant, la façade de leur maison cache bien des secrets. Dans l'Amérique de Trump, ces octogénaires sont prêts à tout pour tenter de rester jeunes, comme créer une cure de jouvence de l’horreur… Une fois encore, le roi du suspens nous fait tourner les pages frénétiquement.

«Holly», Stephen King, éd. Albin Michel, 528 pages, 24,90€.

«Le nid du coucou», de Camilla Läckberg

©Actes Sud

Avec Camilla Läckberg, la reine du polar scandinave, direction Fjallbacka, une petite ville suédoise où, comme souvent chez l’écrivaine, deux affaires a priori sans lien vont se croiser, l'une appartenant au présent et l'autre au passé. Baptisé «Le nid du coucou», ce récit addictif met en scène le sauvage assassinat d'un célèbre photographe dans une salle d'exposition, et la mort d’un homme transgenre à Stockholm dans les années 1980. Cette double enquête, qui nous tient en haleine tout du long, ainsi que les personnages attachants (Erica Falck et Patrik Hedström), qui sont familiers aux fidèles lecteurs de Camilla Läckberg, font de ce polar un vrai plaisir de lecture.



«Le nid du coucou», de Camilla Läckberg, éd. Actes Sud, 432 pages, 23,50€.