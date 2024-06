Cinéma en plein air : 5 rendez-vous insolites à ne pas manquer dès maintenant et cet été

Envie de se faire une toile ? Oui, mais en plein air. Sur un tarmac, dans une forêt, les pieds dans le sable, dans la cour du célèbre Plaza Athénée ou encore des séances précédées de DJ sets, voici 5 rendez-vous à Paris, en Ile-de-France mais aussi en Normandie, dans les Hauts-de-France, et dans le Sud, qui raviront les amateurs de cinéma et d'expériences insolites.

Si cette année, les traditionnelles séances de cinéma en plein air de la Villette sont annulées en raison des Jeux Olympiques, il sera quand même possible de se faire une toile sous les étoiles et pas n'importe où.

Branche et cinéma : rendez-vous en forêt

ONF

Une séance en pleine forêt, tel est le génial concept du festival Branche et cinéma, de retour pour une 6e édition jusqu'au 6 juillet. Au programme de ce rendez-vous organisé par l’office national des forêts et marrainé par Juliette Binoche : des projections gratuites, dans dix forêts exceptionnelles des Hauts-de-France, d'Île-de-France et de Normandie, de longs métrages incontournables.

Parmi eux : «Les Trois Mousquetaires, Milady», «L’Ecole Buissonnière», «Le Garçon et le Héron», lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation cette année, «La Planète des Singes : le nouveau royaume», «Le Hobbit» ou encore «Le Règne Animal», récompensé de cinq César en février dernier. Des films qui ont tous pour décor : la forêt.

Festival Branche et cinéma, du 22 juin au 6 juillet, dans 10 forêts des Hauts-de-France, d'Île-de-France et de Normandie. Gratuit.

Le Cinéma Club de Jean Imbert au Plaza Athénée

BobyAllin

Une toile, sous les étoiles, par un chef étoilé. Pour la troisième année, du 30 juin au 4 juillet, le Plaza Athénée s'apprête à métamorphoser sa cour en Ciné Club sous la houlette de son chef Jean Imbert, également cinéphile.

Au menu : une séance de cinéma en plein air évidemment gastronomique, avec une carte spécialement adaptée à la thématique du film et des plats servis en fonction des scènes culte. Montée en partenariat avec MK2, la programmation compte cette année cinq longs métrages incontournables «Le Parrain» (le 30 juin), «Les Visiteurs» (le 1er juillet), «James Bond – Opération Tonnerre» (le 2), «The Dark Knight – Le Chevalier Noir» (le 3) et «Le Bon, La Brute et Le Truand» (le 4).

Plaza Cinéma Club, du 30 juin au 4 juillet, restaurant La Cour Jardin de l’Hôtel Plaza Athénée, 25, Avenue Montaigne.

Ciné Tarmac : le 7e art en orbite

© Musée de l'Air et de l'Espace - Le Bourget / Vincent Pandellé

Pop corn, transat, 7e art et plus encore, le Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget revient du vendredi 5 au dimanche 7 juillet avec son insolite rendez-vous Ciné Tarmac. Sa spécificité : proposer à la tombée de la nuit une séance de cinéma en plein air depuis le tarmac du musée avec en guise d’écran le fuselage d’un Boeing 747.

Cette saison, trois films enverront les cinéphiles en orbite avec «L’astronaute», de et avec Nicolas Giraud mais aussi Matthieu Kassovitz (le 5 juillet), «Buzz l’éclair» de Angus MacLane (le 6), et «Proxima» de Alice Winocour (le 7) campé par Eva Green et Matt Damon. La réservation est obligatoire et ne se fait qu’en ligne. Elle donne en prime accès aux halls du musée et aux avions.

«Ciné Tarmac», du 5 au 7 juillet, Musée de l'air et de l'espace, Aéroport de Paris-Le Bourget, Le Bourget (93). Tarif 17 euros, 7 euros pour les moins de 26 ans.

Le Cinéclub Paradiso : Ciné, danse et DJ sets

DR

La Seine Musicale accueille pour la cinquième année sur son parvis, le Cinéclub Paradiso, concept créé par le groupe MK2 pour valoriser le 7e art. Du 8 au 11 juillet, quatre soirées gratuites de cinéma en plein air attendent les cinéphiles, avec cette année une programmation consacrée à la danse. Ainsi «Flashdance» d’Adrian Lyne avec Jennifer Beals ouvrira le bal (le 8), suivi d’«En Corps» de Cédric Klapich» (le 9), mais aussi de deux documentaires passionnants : «Allons enfants» (le 10), nommé aux César l’année dernière qui suit huit jeunes de la section hip hop du lycée Turgot, et «Pina» (le 11) de Wim Wenders, nommé lui aux Oscars, en 2012.

Des séances qui pour boucler la boucle dans une esprit festif seront précédées de DJ sets et de performances dansées inspirées des films qui seront ensuite projetés.

«Cinéclub Paradiso», du 8 au 11 juillet à la Seine musicale, Boulogne Billancourt. Rendez-vous gratuits, réservation obligatoire.

Les toiles de Ramatuelle : le 7e art les pieds dans le sable

Des avant-premières les pieds dans le sable. Sur la presqu’île de Saint-Tropez, «Les Toiles de Ramatuelle» reviennent pour une édition 2024. Sur trois jours, les 23, 24 et 25 juillet, la plage de Tahiti, à Ramatuelle, accueillera des projections de films dévoilés en avant-première. La programmation sera annoncée prochainement.

«Les toiles de Ramatuelle», du 23 au 25 juillet, plage de Tahiti, Ramatuelle.