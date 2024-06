«Le Comte de Monte-Cristo» : le film sort ce vendredi 28 juin pour profiter de la Fête du cinéma

Il devait sortir le 11 décembre prochain, mais avait finalement décidé de prendre de l'avance, hors du traditionnel jour de sortie des films, le mercredi. «Le Comte de Monte-Cristo», avec Pierre Niney, est en effet disponible dans les cinémas depuis ce vendredi 28 juin.

Une nouvelle qui ravit les fans les plus impatients de Pierre Niney. «Le Comte de Monte-Cristo», dans lequel l’acteur tient le rôle-titre, est désormais disponible au cinéma, soit six mois avant la date initialement prévue. Aussi, ce long-métrage très attendu et acclamé à Cannes pourra profiter de la Fête du cinéma, qui se tient du 30 juin au 3 juillet, et est dévoilé exceptionnellement un vendredi, alors que les sorties cinéma sont programmées le mercredi. De quoi surfer également sur la coupure estivale, alors que la concurrence des blockbusters américains se fait moins pressente en ce tout début d'été.

Après «Les trois mousquetaires» dont ils ont signé le scénario, Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, auteurs du «Prénom», réalisent une adaptation cinématographique de cet autre roman d’Alexandre Dumas connu dans le monde entier, et qui a suscité l'engouement des critiques depuis sa première diffusion sur la Croisette.

Cette production raconte le destin tragique d’Edmond Dantès, qui décide de se venger après avoir été emprisonné à tort. On retrouve également au casting Anaïs Demoustier, Bastien Bouillon, ou encore Laurent Lafitte.