Les 13 meilleurs mangas de l'année 2024 à lire absolument cet été

Toujours en grande forme, le secteur du manga foisonne de nouvelles séries dans les librairies. Alors que Japan Expo est en approche (du 11 au 14 juillet) et que les vacances sont l'occasion de s'évader, voici notre sélection pour tous les goûts et tous les âges.

venus wars

Après la parution inespérée d’Arion en France l’an passé, le grand Yoshikazu Yasuhiko sera de retour en librairies dès cet été chez naBan éditions. Le premier tome de Venus Wars sera lancé le 19 juillet prochain, même si les visiteurs de Japan Expo pourront se le procurer en avant-première. Un événement à plus d’un titre puisque ce manga, encore inédit en France, n’est pas un inconnu des amateurs d’anime. Un film sorti en France en VHS dès les années 1990 avait marqué les fans du genre par la qualité de son animation. Son réalisateur Yoshikazu Yasuhiko avait également pris sa plume pour dessiner la version manga qui étayait largement ce récit de SF. Ce dernier nous transporte sur la planète Venus, devenue une colonie terrienne pour exploiter ses ressources. Mais la guerre fait rage et le jeune et intrépide Hiro se retrouve embrigadé dans un conflit qui partage deux grandes nations. Venus Wars est mené avec maestria. Porté par le génie du dessin qui l’habite, l’auteur nous livre une fresque spatiale impressionnante à découvrir d’urgence. A noter, l’édition française est un beau bébé en deux tomes d’environ 500 pages chacun.

Venus Wars, de Yoshikazu Yasuhiko, éd. naBan, tome 1 le 19 juillet, 25 €

yan

Amateurs de Crying Freeman et Lady Snowblood accrochez vos ceintures avec Yan, une bd chinoise superbement réalisée par l’artiste Chang Sheng. Lancé cette année dans la collection seinen manga de Glénat, Yan mêle science-fiction et récit fantastique en s’appuyant sur une héroïne sans peur et surhumaine venue du monde du spectacle et de l’opéra chinois. Un art ancestral qu’elle a converti en un art martial mortel pour assouvir sa vengeance dans le milieu de la pègre. Femme forte et survivante impitoyable, Yan a aussi un lourd secret qui la pousse à commettre sa sanglante quête. Le trait précis et tranchant de Chang Sheng, louant aussi la féminité de son actrice principale, est également un hommage aux comics de super-héros américains et aux récits de ninjas japonais. Sublime.

Yan, de Chang Sheng, éd. Glénat, série complète en trois tomes, tomes 1 et 2 disponibles, 14,95 €

Dragon Ball version couleur

Manga star par excellence, Dragon Ball arrive dans une grande version couleur, qui donne un sacré coup de jeunes aux aventure de Son Goku. Basée sur l'édition sortie en 2016 au Japon, elle bénéficie d'une colorisation de chaque page inspirée de l'animé produit par la Toei dans les années 1980. Bon à savoir, cette édition inclut davantage de chapitres que l'édition originale ou l'édition Perfect, ce qui pourrait amener l'intégralité de la série à s'offrir une fin en 32 tomes, contre 34 normalement.

Dragon Ball version couleur, 2 tomes disponibles, d'Akira Toriyama, éd. Glénat, 14,95 €

Nine Peaks

C'est un furyo (manga de voyous) redoutablement efficace qui débarque avec Nine Peaks. Parfaitement mise en scène par Tetsuhiro Hirakawa, cette nouvelle série nous plonge dans une guerre des gangs intense à laquelle participe le jeune Gakou, 16 ans, qui vit une relation complexe avec son père. Teinté de fantastique, ce début d'aventure est déjà une petite pépite du genre, avec un superbe dessin et des combats sous tension.

Nine Peaks, Tome 1, de Tetsuhiro Hirakawa, éd. Ki-oon, 6,95 €

spriggan

Comptant parmi les premiers mangas édités en France dans Kaméha, la revue de prépublication de Glénat en 1994, Spriggan nous revient enfin en France, 30 ans plus tard. Un titre de SF particulièrement réussi qui d’ailleurs n’avait jamais pu partager sa fin sous nos latitudes. Cette année, et surfant sur la série animée diffusée sur Netflix, les éditions Panini ont choisi de lui redonner ses lettres de noblesse en proposant une édition prefect qui rassemblera la série sous huit tomes. On retrouve donc avec plaisir Yu Ominae, un super soldat âgé seulement de 16 ans et génie du combat. Un jeune homme chargé de garder précieusement des reliques millénaires réparties à travers le monde et dont les pouvoirs pourraient provoquer la fin de l’humanité, s’ils venaient à tomber entre de mauvaises mains. Explosif et très inventif, Spriggan avait même séduit le grand Katsuhiro Otomo, père d’Akira, qui en avait supervisé l’animation en 1998.

Spriggan, de Hiroshi Takashige (scénario) et Ryouji Minagawa (dessin), éd. Panini Manga, série complète en huit tomes, tome 1 disponible, 16,99 €

La forêt de Hoshigahara

Avec «Le renard doré», sa nouvelle collection manga, les éditions Rue de Sèvres entendent mettre en lumière les univers poétiques de certains auteurs. Parmi les premiers titres proposés, on trouve La forêt de Hoshigahara, un récit d'Hisae Isawoka, où la magie se cache dans chaque case, avec des animaux qui parlent et de nombreux éléments surnaturels, dont un jeune garçon capable d'aider les âmes égarées à retrouver leur chemin.

La forêt de Hoshigara, Tomes 1 et 2, de Hisae Iwaoka, éd. Rue de Sèvres, 9,90 €

la légende de toki

Dans la famille des prétendants à l'héritage du Hokuto Shinken je voudrais… Toki ! Le frère d’armes de Kenshiro (héros de Hokuto No Ken) a droit à son propre récit chez Crunchyroll, comme ses autres frères Raoh et Jagi. En trois gros tomes, l’éditeur donne à découvrir le chemin de croix de ce génie des arcanes de cet art martial mortel qui décide d’utiliser ses connaissances en matière de points vitaux pour sauver des vies. Admiré comme le nouveau messie, Toki, pourtant malade en raison des radiations encaissées après l’holocauste nucléaire qui a ravagé la Terre, va passer ses derniers mois de vie comme un faiseur de miracles. Mais son passé au sommet des arcanes du Hokuto Shinken va inéluctablement le ramener vers le plus terrible des combats… Si vous êtes un admirateur de Ken le survivant, La légende de Toki est un achat obligé tant le mangaka Yuka Nagate s’impose comme l’héritier de Tetsuo Hara au niveau du dessin, tandis que son récit touchant ravive les meilleurs souvenirs d’Hokuto no Ken.

Hokuto no Ken - La légende de Toki, de Yuka Nagate, Tetsuo Hara et Buronson, éd. Crunchyroll, en trois tomes complets, tomes 1 et 2 disponibles, 14,99 €

Chroniques de la mariée de Bretagne

Bonne pioche chez Kurokawa qui, avec Chroniques de la mariée de Bretagne, nous offre un récit qui prend place dans la France du Moyen-Âge. Plutôt bien documenté, le mangaka Junji Takehara nous transporte au XIIIe siècle pour nous conter la vengeance d'Andrée, une jeune femme chevalier déguisée en homme. Dans sa quête, elle croise le chemin de Thomas, un héraut (un messager) chargé de trouver une épouse pour l'héritier du duc de Bretagne. Evidemment, cet improbable duo va se perdre dans la bourrasque des événements d'un conflit sournois. Car en ce temps-là, la Bretagne était en proie à de grandes manœuvres entre les Capétiens et les Plantagenêts. Agréables à lire et bien rythmées, ces chroniques offrent une relecture intéressante de l'Histoire de cette région.

Chroniques de la mariée de Bretagne, Tome 1, de Junji Takehara, éd. Kurokawa, 7,95 €

#DRCL

Quand le mythe de Dracula est revisité par l'un des mangakas les plus talentueux de sa génération, on découvre avec effroi #DRLC. Le génie des pinceaux Shin'ichi Sakamoto (Ascension, Innocent, Coq de Combat...) livre dans ce titre sa version du conte terrifiant écrit par Bram Stoker. L'auteur s'intéresse en particulier à l'arrivée du seigneur des vampires en Angleterre après avoir débarqué du bateau Demeter. Des adolescents en pension à proximité deviennent ici les premières victimes du conte et ses futurs enfants de la nuit.

#DRLC, de Shin'ichi Sakamoto, éd. Ki-oon, 7,95 €

Le Voyage d'ours-Lune

Une ôde à la nature. Le Voyage d'Ours-Lune est l'un des nouveaux mangas de la collection Le Renard Doré, chez Rue de Sèvres. L'autrice Ho faire cheminer sa plume au gré des pérégrinations d'un ours et d'une corneille parcourant des vallées montagneuses, où la forêt abrite la vie de nombreux animaux. Invitant à la poésie et mettant volontairement les hommes de côté, ce manga constitue aussi bien une charmante initiation au monde animal - pour les plus jeunes - qu'une réflexion sur notre environnement - pour les adultes.

Le voyage d'Ours-Lune, de Ho, éd. Rue de Sèvres, 9,90 €

the ichinose family's deadly sins

Et si toute votre famille, vous y compris, perdait la mémoire ? Voici le postulat étrange sur lequel commence The Ichinose Family's Deadly Sins, le shônen de l'année chez Kana. Tout commence lorsque Tsubasa, un collégien, se réveille à l'hôpital après un grave accident, en compagnie de ses proches. Mais le retour de ces amnésiques dans leur foyer ne se fera pas sans mal, puisque chacun semble cacher de lourds secrets. A la fois grave et reposant sur des situations cocasses, The Ichinose Family s'avère suffisamment saupoudré de mystères pour que l'on s'y attache avec une certaine curiosité.

The Ichinose Family's Deadly Sins, de Taizan5, éd. Kana, tomes 1 et 2 disponibles, 7,10 €

Petite Forêt

Avec Petite Forêt, Delcourt-Tonkam fait revenir l'auteur du chef d'œuvre Les Enfants de la Mer (2006-2011) dans les librairies françaises. Daisuke Igarashi livre ici un récit touchant, loin du bourdonnement des grandes villes japonaises pour nous inviter plutôt dans la campagne nippone. Celle où les fleurs des plantes bourgeonnent, où les légumes se cueillent à la main et se dégustent à certaines périodes de l'année et où les récoltes du riz s'organisent pour donner des recettes au goût incomparable. Un retour à la terre, que l'on vit à travers les yeux d'Ichiko, une jeune femme bien décidée à cuisiner sa passion pour faire revivre ses souvenirs d'enfance. Magnifique.

Petite Forêt, de Daisuke Igarashi, éd. Delcourt-Tonkam, collection Moon Light, one-shot

Petit Requin

Toujours dans la collection Le renard doré (décidément) chez Rue de Sèvres, Petit Requin est tout indiqué pour les parents qui cherchent une jolie histoire à partager avec leurs enfants. Sous le pseudo Penguin Box, l’auteur s’aventure dans le récit mignon et tout en couleurs d’un bébé squale d’une «mignonitude» absolue qui explore le monde des humains avec naïveté et malice. Parfait pour les soirées d’été en bord de mer.

Petit Requin, de Penguin Box, éd. Rue de Sèvres, 12,99 €