«Elle n'a plus jamais refait confiance à un homme» : treize ans après la sortie du titre Aurélie, Colonel Reyel publie une deuxième partie

Le chanteur Colonel Reyel, âgé de 39 ans, a dévoilé ce vendredi 28 juin «Aurélie 2», la suite de son tube générationnel sorti en 2011. On y découvre la suite des péripéties d’une jeune femme tombée enceinte à 16 ans.

Une suite treize ans après. Le chanteur Colonel Reyel a sorti ce vendredi 28 juin la seconde partie de son tube Aurélie. Le titre raconte la suite des aventures d’Aurélie, une adolescente que l’on avait quitté enceinte dans le premier titre sorti en 2011.

Dans cette nouvelle chanson, le chanteur raconte comment Aurélie s’est relevée de sa grossesse précoce. «Le géniteur de sa fille a très rapidement pris la fuite / Elle n'a plus jamais refait confiance à un homme par la suite / Aucun d'entre eux n'a plus jamais trouvé grâce à ses yeux (...) Jusqu'au jour où l'armure / Est transpercée d'amour / Aurélie est dev'nue femme / La passion est dev'nue flamme», déclame Colonel Reyel.

La suite du morceau est plus sombre. Le chanteur évoque alors une mauvaise rencontre que fait la jeune femme désormais âgée de 29 ans. Une rencontre qui lui sera fatale. «Son vrai visage dévoilé / Lorsqu'il l'a défigurée / Tant de peine et tant de larmes / Aurélie rendra l'âme», conclut macabrement le nouveau titre.

Un tube emblématique

En 2011, l’histoire racontée par Colonel Reyel avait ému les Français. On y suivait les déboires d’Aurélie, 16 ans, enceinte et décidée à garder son enfant contre l’avis général de son entourage. «C'est un thème qui me tient à cœur. Il y avait une Aurélie dans mon lycée à l'époque à Pantin et j'avais une amie qui est tombée enceinte à l'âge de 17 ans», racontait le chanteur à Pure Charts.

Une histoire qui avait fait grincer des dents à l’époque. Libération avait accusé à l’époque la chanson d’être un «manifeste contre l’avortement». «Je ne m'attendais pas à faire couler autant d'encre. (...) Je pense que ça a été mal compris», se défendait le chanteur. À l’époque, le titre était resté 22 semaines dans le top 100 des ventes de singles.