Vacances d'été : 10 programmes pour enfants à voir en streaming

Voici 10 idées de programmes jeunesse récents à voir en streaming pendant les vacances d'été, pour occuper au mieux sa progéniture pendant les longues soirées estivales.

«L'imaginaire», film (1h49)

En compétition officielle au festival d’Annecy, ce film de Yoshiyuki Momose parle joliment d’amitié au travers des aventures de Rudger, un ami inventé qui, lorsqu’il se retrouve un jour séparé d'Amanda, doit faire équipe avec des 'Imaginaires perdus' pour revenir jusqu'à elle et ainsi éviter de disparaître… A voir dès le 5 juillet sur Netflix.



«L’Académie de M. Kleks», film (2h09)

Inspiré des romans à succès de Jan Brzechwa, le film suit une fille ordinaire qui a perdu ses illusions après la disparition de son père, et qui accepte une invitation pour étudier dans une université magique gérée par un professeur excentrique, nommé M. Kleks. Disponible sur Netflix.



«Arthur the King», film (1h47)

L'histoire vraie d'une amitié incroyable entre un athlète et un chien lors d'une des plus difficiles compétitions de la planète. Avec Mark Wahlberg. Disponible sur Prime.



«Le grand magasin», film (1h10)

Sorti le 6 décembre dernier dans les salles française, ce film d'animation de Yoshimi Itazu suit Akino, apprentie concierge d’un grand magasin vraiment spécial : les clients y sont tous des animaux ! Qu’ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes, même les plus surprenantes... A voir sur MyCanal.



Wish - Asha et la bonne étoile, film (1h31)

Sorti également fin 2023, ce film de Chris Buck suit Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif, qui vit dans un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent être exaucés. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu sincère et puissant aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis, le Roi Magnifico... Disponible sur MyCanal.

«Percy Jackson et les Olympiens», saison 1, 8 épisodes

Avant l’arrivée prochaine de la saison 2, les vacances d'été seront la période idéale pour découvrir cette nouvelle adaptation en série des livres à succès de Rick Riordan, qui ravit les jeunes fans de créatures mythologiques. Elle suit Percy Jackson, un garçon de 12 ans qui va apprendre qu’il est le fils de Poséidon et se retrouver avec une mission périlleuse : traverser l'Amérique pour retrouver la foudre originelle de Zeus, et empêcher une guerre meurtrière. Entouré de ses compagnons Annabeth et Grover, Percy va devoir affronter les monstres et défier les dieux pour accomplir sa destinée. Disponible sur Disney+.



«WondLa», saison 1, 7 episodes

La série animée suit Eva, une adolescente comme les autres… à une différence près : elle est élevée seule par une gouvernante robot, Muthr, dans un bunker souterrain ultramoderne. Le jour de ses 16 ans, son sanctuaire est attaqué. Forcée de rejoindre la surface de la Terre, elle découvre un monde qui n’a rien à voir avec ce à quoi elle s’attendait… A découvrir dès le 28 juin 2024 sur Apple TV+.



«Moi, Ben», 1 saison, 10 épisodes

«Moi, Ben» suit l’histoire d’un enfant de 12 ans tourmenté à l’école (entre le harcèlement dont il est victime et ses premiers émois amoureux), qui doit s’habituer à une famille récemment recomposée, et vient de découvrir qu’il a des super pouvoirs. La saison 1 compte 10 épisodes à voir à partir du 12 juillet 2024, sur Apple TV+.



«Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles», saison 1, 12 episodes

L’intrigue de cette série animée se glisse entre les événements de «Ninja Turtles Teenage Years» et de sa suite. Elle sera disponible le 9 août 2024 sur Paramount+.

«Les Gardes Chimères», 52 épisodes de 11Min

Dans cette nouvelle série animée poétique et onirique, on suit les sœurs Thelma et Wendy, deux citadines qui vont vivre des vacances incroyables aux côtés de créatures extraordinaires chez leur papi Walter, au beau milieu de la nature. A découvrir dès le 3 juillet 2024 sur Okoo.