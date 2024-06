Cinéma : ces 4 films d'animation à voir en famille cet été

Gru, le plus gentil des grands méchants, Garfield, le célèbre chat qui déteste le lundi… Ils s’apprêtent à retrouver leur public dans les salles obscures. Voici les films d’animation à voir cet été pour rester au frais et prendre du bon temps en famille.

«Vice-versa 2»

Immense succès au box-office, la nouvelle production Pixar «Vice-Versa 2» a de quoi ravir toute la famille. Dans ce second volet, Riley, la jeune héroïne fan de hockey sur glace que l'on avait découvert en 2015, est désormais âgée de 13 ans et doit faire face à de nouvelles émotions liées à la puberté. Parmi elles, Anxiété et Ennui, personnages auxquels Dorothée Pousséo et Adèle Exarchopoulos ont prêté leur voix dans la version française, et qui vont quelque peu déstabiliser Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. Drôle, profond et touchant, ce nouvel opus, réalisé avec l'aide d'experts en psychologie, raconte l'adolescence avec beaucoup de justesse.

«Vice-Versa 2», de Kelsey Mann, déjà en salles, 1h36.

«Moi, moche et méchant 4»

Gru, Lucy, Agnès, Edith, Margo et les adorables minions sont de retour dans les salles obscures le 10 juillet dans «Moi, moche et méchant 4». Dans cet opus, réalisé par l’Américain Chris Renaud et le Français Patrick Delage, Gru doit faire face à Maxime Le Mal et à sa petite amie la fatale Valentina, tandis que la famille s’agrandit avec l’arrivée de Gru Junior, un petit garçon au caractère bien trempé qui va donner du fil à retordre à son père, le plus gentil des grands méchants.

«Moi, moche et méchant 4», de Chris Renaud et Patrick Delage, le 10 juillet au cinéma, 1h34.

«Garfield : héros malgré lui»

Dès le 31 juillet, petits et grands pourront retrouver le plus célèbre chat d'intérieur dans «Garfield : héros malgré lui». Cette fois, le matou rouquin amateur des lasagnes devra sortir de sa zone de confort pour sauver son père Vic, qui est en cavale pour échapper à une minette complètement folle. Les retrouvailles s’annoncent risquées, mais surtout hilarantes. Pour mener à bien cette mission trépidante, il pourra bien sûr compter sur l’aide de son ami le chien Odie.

«Garfield : héros malgré lui», de Mark Dindal, le 31 juillet au cinéma, 1h41.

«Petit Panda en Afrique»

En août, les bambins pourront également voyager au côté de Ping, un jeune panda originaire d'un petit village en Chine qui décide de partir en Afrique pour venir en aide à son amie, Jielong la dragonne, kidnappée pour être offerte à un jeune lion capricieux. Une aventure sur l’amitié et la tolérance, au fil de laquelle on croise de nombreux animaux, dont ce petit singe malicieux et ce marin orang-outang tout ridé, mais aussi une hyène en colère, un rhinocéros, des suricates, des éléphants, des girafes… pour le plus grand bonheur des enfants.

«Petit panda en Afrique», de Richard Claus et Karsten Kiilerich, le 7 août au cinéma, 1h29.