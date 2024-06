Eté 2024 : ces 3 romans «feel good» à dévorer sous le soleil

Comme chaque été, les romans «feel good», qui offrent une parenthèse réconfortante et une bonne dose d'émotions, ont le vent en poupe. Que ce soit en terrasse, allongée dans l'herbe ou sur le sable fin, voici 3 livres à dévorer sous soleil pour se changer les idées.

«Les Femmes du bout du monde», de Mélissa Da Costa

©éd. Albin Michel

Pour lâcher prise et vous évader le temps d’une lecture, vous pouvez compter sur «Les Femmes du bout du monde», un roman signé Mélissa Da Costa, qui nous fait voyager à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins. Là-bas, Autumn et sa fille Milly gèrent un camping, niché au cœur d’une nature sauvage, où Flore, une jeune Parisienne qui cherche la rédemption, va venir se réfugier. Tiraillées par leur passé, les trois femmes vont se découvrir et surtout, apprendre à se réconcilier avec elles-mêmes. Poétique et bercé par les légendes et traditions maories, ce livre est une ode à la sororité qui parle de la reconstruction, mais aussi de maternité et de protection de l’environnement.

«Les Femmes du bout du monde», de Mélissa Da Costa, éd. Albin Michel, collection Livre de poche, 480 pages, 9,40€.

«Scandale à Bath», de Sophie Irwin

©éd. Calmann-Levy

Au rayon romance historique, vous pouvez vous procurer sans hésiter «Scandale à Bath», de Sophie Irwin, dont l’atmosphère n’est pas sans rappeler celle des «Chroniques de Bridgerton». On suit l’histoire d’Eliza, une jeune femme discrète et obéissante devenue veuve et qui hérite d’une grande fortune. Mais elle ne pourra la garder qu’à une seule condition : éviter tout scandale. Une clause qu’elle parvient à respecter sans mal, jusqu’à ce qu'elle décide de se rendre avec sa cousine dans la ville mondaine de Bath, où elle enchaîne les bals et les dîners et où les tentations sont nombreuses. Eliza se retrouve alors tiraillée entre deux hommes, et devra faire un choix. Une histoire d’amour, raffinée, pétillante et teinté d’humour, que l’on dévore passionnément.

«Scandale à Bath», de Sophie Irwin, éd. Calmann-Levy, 380 pages, 18,90€.

«prendre la vie comme elle vient», de Carène Ponte

©éd. Fleuve

Autre ouvrage difficile à lâcher pour vous accompagner cet été : «Prendre la vie comme elle vient», de Carène Ponte. La romancière française y rappelle l’importance de profiter intensément de chaque instant de la vie et des gens qu’on aime à travers l’histoire d’Alice, une quadragénaire qui voit sa vie d’effondrer le jour où son mari Aymeric, avec qui elle forme un couple fusionnel, est victime d'un grave accident et se retrouve dans le coma. Carène Ponte met alors en scène trois hypothèses, trois scénarios potentiels à la suite de ce drame, et montre à quel point, quelle que soit l'issue, nous sommes capables de mobiliser l'ensemble de nos ressources intérieures pour rebondir et continuer à vivre. Un roman prenant et très bien ficelé.

«Prendre la vie comme elle vient», de Carène Ponte, éd. Fleuve, 272 pages, 18,90€.