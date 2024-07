BET Awards 2024 : Lauryn Hill interprète les tubes de son album culte «The Miseducation of Lauryn Hill» avec son fils YG Marley (vidéo)

Lauryn Hill et son fils, YG Marley, sont montés sur scène lors de la cérémonie des BET Awards 2024, ce dimanche 30 juin, au Peacock Theatre de Los Angeles.

Un duo d'exception. Lauryn Hill a interprété des titres de son album culte «The Miseducation of Lauryn Hill» avec son fils, YG Marley, petit-fils de l'icône du reggae Bob Marley, aux BET Awards 2024.

Ce dimanche 30 juin, la chanteuse de 49 ans est montée sur la scène des BET Awards 2024 en commençant par une performance touchante de «The Miseducation of Lauryn Hill», la chanson titre de son emblématique album de 1998.

Elle a ensuite enchaîné avec son single «Lost Ones» devant une foule enthousiaste, ravie de chanter en chœur le morceau.

Peu de temps après, le fils de l'artiste, qui est également le petit-fils de l'icône du reggae Bob Marley, est monté la rejoindre sur scène pour interpréter son single récemment sorti, «Survival», et «Praise Jah In The Moonlight».



Wyclef Jean, membre du groupe Fugees de Lauryn Hill, a ensuite rejoint le duo sur scène pour chanter leur morceau de rap de 1995 «Fu-Gee-La».

A noter que Lauryn Hill et les Fugees célèbrent cette année l’anniversaire de «The Miseducation of Lauryn Hill» avec une tournée qui passera cet automne par Paris, plus exactement le vendredi 18 octobre 2024 à l’Accor Arena.

Premier album studio de la star, «The Miseducation of Lauryn Hill», sorti le 25 août 1998, avait été nommé dix fois aux Grammy Awards en 1999 et remporté cinq prix, dont celui du meilleur album de l'année.